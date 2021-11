Tras el parón liguero de un fin de semana, el Bembrive FS, tercero en la tabla (15 puntos), vuelve este sábado al polideportivo Vicente Álvarez (19:30, canal Youtube del club) para la séptima jornada del campeonato. Y en un partido con mucha trampa: la UDC Txantrea, noveno clasificado (6 puntos en seis jornadas), sigue siendo un candidato al play-off que ha tenido un extraño comienzo.

“Es un rival muy incómodo y tremendamente competitivo que jugó la fase final del play-off de ascenso”, recuerda Roberto Carlos García, “Pitu”, aún con las dos derrotas de la temporada anterior muy recientes (3-4 en marzo en As Travesas y 3-2 en abril en Arrosadía). El Bembrive FS ha cambiado poco, menos incluso el quinteto de Jose Ibarra.

“Pitu” ha advertido a sus jugadoras. El rival no ha perdido un solo partido como visitante (4-4 en Castro Urdiales ante el Mioño, 2-2 en Ferrol contra el Valdetires y 0-2 en Salamanca ante el CDU), su calendario ha sido muy complicado y las dos derrotas ante llegado por el mismo marcador (1-2) en Pamplona frente a los dos equipos que bajaron este año: Viaxes Amarelle y Cidade de As Burgas. En su casa también empataron contra el Bloques Cando de la viguesa Antía Martínez (3-3). “Sus números no reflejan su clasificación, solo ha perdido dos partidos”.

Ibarra cuenta con la misma portera, María Goñi, que amargó la existencia de las verdes en marzo, y con la autora de un hat-trick en Vigo, Yarima Miranda.

“Pitu” pierde lo que resta de año a “Mery” Souto. Una resonancia magnética ha confirmado que tiene una doble rotura muscular en el pie derecho. La plantilla asume una baja sensible: se había adaptado de forma excelente y su rendimiento en el ala estaba resultando sensacional. Si todo va bien en su rehabilitación, a mediados de enero estaría disponible la fenense para el reinicio del campeonato tras el parón navideño.