El campo de Fragoselo tampoco fue el revulsivo que necesitaba el Coruxo para iniciar la remontada que lo saque de los puestos de descenso del grupo. Al equipo entrenado por Gonza le continúa costando un mundo hacer un gol y, por el contrario, los rivales penalizan con dureza los errores defensivos.

Gonza volvió a introducir en el “once” inicial algún cambio, sobre todo en la zaga. Diego volvió a entrar en el lateral derecho y, la verdad, en los primeros cuarenta y cinco minutos de juego fue de lo mejor del equipo, ya que sus apariciones por la banda fueron la fuente del poco peligro que creó el equipo vigués ante la meta defendida por Sergio Valero. De hecho, una de sus entradas por banda, propició que Joserra lo derribara, castigando el colegiado la acción con una pena máxima que transformó Diego Silva.

Hasta el gol, el Coruxo tuvo serios problemas para encontrarse sobre el terreno de juego. El cuadro pepinero presionaba muy arriba, forzando numerosas pérdidas de balón de los jugadores del Coruxo, a los que les duraba muy poco el balón. Por suerte para el equipo entrenado por Gonza, defensivamente el equipo estaba bien posicionado y aunque con algún que con otro apuro, lograban sacarse la presión de encima.

Y es que los madrileños habían ganado la batalla en el centro del campo, y aunque con el paso de los minutos las fuerzas se igualaban, era el Leganés quien generaba más sensación de peligro.

El gol de Silva, pasada la media hora de juego, fue un bálsamo para un Coruxo que necesitaba dosis de euforia para sacar el partido adelante. Sin embargo la alegría duro muy poco. El Leganés continuaba insistiendo arriba, y a dos minutos para llegar al descanso Echarri marcaba el tanto del empate. Podría ser discutible su posición, pero no es de recibo que un rival remate solo dentro del área, sin que nadie esté cerca para evitar su acción.

El paso por el vestuario no sirvió para mucho, sobre todo en los primeros minutos de juego. El guión del encuentro se mantenía inalterable con respecto al primer tiempo, con un Leganés B que volvió a tener la posesión del balón y se presentaba en la frontal del área defendida por Amigo.

El primer cambio del Coruxo coincidió con uuna modificación del dibujo táctico del equipo que le dio un giro al partido. Gonza adelantó a Antón de Vicente al centro del campo, y con Chiqui por banda el partido ya fue otro muy diferente. El capitán verde tuvo una clara ocasión a poco menos de madia hora para el final, cuando un balón interior le permite colocarse solo ante el portero madrileño, que consiguió despejar el peligro. Un minuto después llegó una jugada polémica, cuando Chiqui se va solo hacia portería y un defensor lo derriba, estimando el colegiado que el vigués no encaraba la portería.

El partido ya era otro totalmente diferente, y muy parecido al del Coruxo de las últimas jornadas, en el que lo único que faltaba era el gol. De nuevo Antón, Silva, o Garci, dispusieron de varias ocasiones para romper el empate, pero el balón sigue sin entrar.

El técnico madrileño no tardó mucho tiempo en darse cuenta que el partido había dado un giro que a su equipo no le venía nada bien. Reforzó la línea medular intentando frenar a los vigueses, pero no lo consiguió, con lo que los nervios no tardaron en aparecer.

El partido entró en una dinámica en la que el Coruxo dominaba totalmente el juego, y al rival, pero seguía sin ver portería. Las ocasiones se sucedían pero el gol no, con un rival que no veía la hora de que llegar el final del encuentro ya que lo estaban pasando mal. Al final, un punto que es un mal menor para los vigueses.

Ficha técnica

Coruxo: Amigo; Diego, Antonini, Lucas, Manu; Antón, Gandoy; Álex Ares (Garci, minuto 83), Mateo, Martín_Rafael (Chiqui, minuto 59) y Silva.

Leganés B: Sergio_Valero; Rubio (Samed, minuto 80), Ofuli, Alba,_Joserra;_Cassio, Cisse; Álex, Echarri (Mario, minuto 59), Barón (Luis, mnuto 67) y Diego (Rentero, minuto 80).

Goles: 1-0, minuto 34:_Silva, de penalti. 1-1, minuto 43: Echarri.

Árbitro: Agudo Daza, auxiliado por Estrada Rodríguez y Fueyo Cubes. Amonestó a Silva y Antón por el Coruxo y a Rubio, Ofuli, Alba, Joserra y Cisse por el Leganés B.

Incidencias: encuentro disputado en el campo de Fragoselo, que registró buena entrada.

Gonza: “En la última media hora estuvimos bien”

El técnico vigués indicaba en rueda de prensa tras la conclusión del encuentro ante el filial del Leganés, que “analizando el partido, los primeros diez minutos de cada parte no fueron buenos, pero a partir de ese momento el Coruxo, por lo menos no fue peor que el Leganés, y tuvo bastante más ocasiones que ellos para poder llevarse el partido. Ellos son un buen equipo, que cuando no tienen el balón sufren, y cuando lo tienen hace que tu lo pases mal. Vinieron con dos puntas de mucha referencia, y eso hacía que al final nosotros no pudiéramos saltar hacia adelante, eran capaces de encontrar pases intermedios, pero como digo, creo que fueron esos primeros quince minutos, en los que nos costó tocar mucho más el balón. En la última media hora estuvimos muy bien. A partir del momento en el que cambiamos a una línea de cuatro en el medio del campo encontramos más fácil a los jugadores de arriba”.