Raúl de Tomás, debutante con la selección española en el triunfo ante Grecia en Atenas (0-1) definió lo ocurrido ayer como un día “inolvidable y para enmarcar” y se mostró “emocionado y contento” por poder representar a su país.

“No me lo esperaba ser titular. Cuando ha dado la alineación el mister me he quedado en shock. Luego me he metido en el partido, había que hacer las cosas bien, me han ayudado y feliz en este día”, añadió el delantero del Espanyol, que se mostró agradecido a Luis Enrique y a sus compañeros por el apoyo.

“Ahora a pensar en el domingo. El mister decide el domingo. He hecho mi trabajo hoy, estoy muy feliz, siempre será respetable lo que decida. Hoy hemos jugado dos nueves, con Álvaro. hemos intercambiado posiciones, nos hemos entendido bien y cómodos en el campo”, añadió en declaraciones a Televisión Española. “Ojalá pueda repetir muchos momentos como el de hoy”, concluyó Raúl de Tomás.

Por su parte Pablo Sarabia, jautor del tanto que dio la victoria a su equipo ante Grecia (0-1), declaró que era importante ganar en Atenas para después jugarse la clasificación para el Mundial en Sevilla en el choque clave frente a Suecia. “Muy importante la victoria. Hemos visto que ganar fuera era muy difícil en cualquier campo. Era importante porque perdió Suecia. Era importantísimo ganar los tres puntos para depender de nosotros y jugarnoslo con nuestra gente en Sevilla”, dijo en declaraciones a Televisión Española.

Sarabia, que marcó desde el punto de penalti, desveló que ya habían decidido en el vestuario quién lo iba a tirar en el caso de que se pitara una pena máxima.

“Me he decidido y he podido marcar. Iba a ser un partido difícil con su gente. Ellos han planteado un partido con defensa de cinco, que no es fácil jugar así, y hemos tenido oportunidades. Lo importante es que le equipo ha ganado, tres puntos y avanzando”, apuntó. “Nosotros íbamos a salir igualmente a ganar, es nuestro objetivo desde que perdimos en Suecia. Nos han echado una mano, estamos contentos”, finalizó.

A Portugal le vale un empate ante Serbia el domingo

Portugal no pudo con Irlanda y firmó un empate (0-0) ramplón marcado por el mal juego y la casi ausencia de ocasiones con el que se jugará su clasificación con Serbia en la última jornada del grupo A. A los portugueses les vale con un empate en Lisboa este mismo domingo para estar en la cita qatarí. Aunque aún ocupa la primera plaza, desperdició una gran ocasión de mantenerse la distancia de dos puntos que tenía con Serbia. Ahora, ambas selecciones están igualadas con 17 y, aunque con un empate le llega, la imagen que ofreció en Dublín no fue nada buena. La victoria de Serbia, 3-1 frente a Azerbayán, obligaba al cuadro luso a por lo menos empatar. Ahora ambas selecciones se lo jugarán a una carta aunque los portugueses tienen la ventaja de que el empate les favorece. En otro grupo Rusia y Croacia golearon a Chipre y Malta para llegar a la última jornada dispuestos a jugárselo en una auténtica final. Ambos se medirán en Croacia. El que gane se clasifica. El empate favorece a la Rusia de Karpin.