Centésima victoria para el Sárdoma CF en su periplo por el grupo 1 de la Primera Nacional. Desde el debut del equipo vigués el 9 de septiembre de 2012 en la categoría (4-0 al Olímpico de León), con Toni Pazó en el banquillo sardomista, el triunfo número 50 llegó en 2016 (4-0 al Gijón FF), con Marcos Canle como entrenador y ahora David Ferreiro toma el relevo.

La efemérides no dejaría de ser una cuestión anecdótica si no viniese como envoltorio de mejores noticias: el once vigués se mantiene por segunda semana consecutiva como segundo clasificado y, además, ampliando a tres puntos la ventaja sobre el cuarto (Olímpico de León) y aguantando el tirón del Friol, que sigue tercero un punto por detrás.

En mañana soleada, aluvión de noticias. El Sárdoma CF resolvió el partido contra el colista en un cuarto de hora. Abrió la cuenta Ainara, a pase de Paula Lorenzo y superando en la salida a la guardameta santiaguesa. Primer gol esta temporada para la joven viguesa. Cinco minutos después, sentenció Noelia.

Las blanquiazules, que controlaron el partido (apenas una ocasión de Aurora, detenida por Olalla, en el inicio del segundo tiempo), tuvieron oportunidades para una goleada mayor, pero la portera visitante se erigió como la mejor de las suyas.

Con el choque resuelto al descanso, Ferreiro rotó jugadoras, siempre con el esquema táctico que le está funcionando, y sumó la cuarta victoria en fila a la espera del derbi contra el Mos, que ya carecerá de las comodidades de este partido.

El Sárdoma tiene por delante cuatro partidos que definirán sus capacidades para continuar la pelea por la segunda posición: la UD Mos en As Baloutas, Olímpico de León y Friol seguidos en As Relfas y la visita al incómodo Oviedo Moderno B.

Ficha técnica

Sárdoma CF: Olalla Vila; Sara Álvarez “Muñi”, Elena Pérez, Vicky, Ainoa (Irene, min. 46), Andrea Mariño “Drus” (Yaiza, min. 46), “Equis” Márquez, María Calvar (Laura Martínez, min. 54), Paula Lorenzo, Ainara y Noelia Pereira (Laura Izard, min. 46).

SD Villestro: Lidia López; Vero (Daniela, min. 75), Laura, Lucía Couto, Nere, Li, Raquel, Noa, Cintia (Rebe, min. 56), Carla y Aurora.

Goles: 1-0 (min. 10), Ainara. 2-0 (min. 16), Noelia. 3-0 (min. 62), Laura Izard. 4-0 (min. 86), Irene. 4-1 (min. 89), Aurora.

Árbitro: Manuel Ángel Rodríguez (delegación viguesa). Sin amonestaciones.

Incidencias: As Relfas. Octava jornada de liga. Buena entrada.