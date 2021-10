El Celta Zorka recalvi mantiene su racha, y ayer sumó su cuarta victoria consecutiva que le permite asentarse en la zona alta de la clasificación. Un partido, además, especial para el cuadro vigués, pues después de mucho tiempo reaparecía Celia García, que jugaba sus primeros siete minutos, lo que le da a la entrenadora viguesa, Cristina Cantero, una rotación más.

Pero por encima de todo volvió a ser el partido de Laia Lamana, que a sus diecinueve años ayer se doctoró en el pabellón de Navia.

Y es que el partido de ayer volvió a confirmar que esta nueva categoría que se estrena es tremendamente complicada y hasta el final no se van a decidir las posiciones, aunque no es menos cierto que hay que ir colocándose poco a poco para al final no pasar apuros.

El partido de ayer fue un cúmulo de sensaciones y de estados emocionales. El primer cuarto fue tremendamente igualado. Ninguno de los dos equipos conseguían imponerse, lo que se reflejaba en el marcador que registraba constantes igualadas. De hecho, los primeros diez minutos acabaron con igualdad en el marcador.

Poco cambiaron las cosas en el segundo, con un Celta Zorka Recalvi que mantenía exiguas ventajas, pero al que poco a poco le comenzaron a fallar las fuerzas. Los tiros no entraban, y las madrileñas conseguían recuperarse para ponerse por delante en el marcador e, incluso, llegar al tiempo de descanso con cuatro puntos de ventaja en el marcador.

El paso por el vestuario no le sentó nada bien al equipo entrenado por Cristina Cantero, pues fueron las madrileñas las que salieron mejor, consiguiendo a los cinco minutos de juego su mayor ventaja en el marcador, ocho puntos, 34-42.

Cantero no tardó demasiado tiempo en solicitar un tiempo muerto. Le recordó a sus jugadoras que para llevarse la victoria había que estar mucho más fuertes en defensa, y funcionó a medias. El último cuarto comenzó con victoria del Canoe por cuatro puntos, 42-46, pero con un Celta Zorka Recalvi que había cambiado la dinámica. El equipo céltico estaba mucho mejor en defensa, y poco a poco las diferencias se recortaban, consiguiendo ponerse por delante en el marcador a falta de cinco minutos. Fue el momento en el apareció Laia Lamana y su particular forma de ver el baloncesto. Su anticipación le permitió recuperar cinco balones, acabando cuatro de ellos en canasta. Tan importante fue su participación en la reacción viguesa, que el entrenador del Canoe se vio obligado a solicitar un tiempo muerto para que sus jugadoras se sacaran la presión de encima, ya que todas esas recuperaciones fueron seguidas, y en nada pasaron de ir por delante en el marcador a ver cómo el partido se les escapaba.

Las dinámicas habían cambiado, y ahora con el Celta Zorka Recalvi por delante en el marcador, la sensación era que el partido no se escapaba, tal y como sucedió. Además, con una buena ventaja.

Ficha técnica

CELTA ZORKA RECALVI: Davydova (7), Fequiere (9), Martín (0),_Coello (4), Castro (11) -cinco inicial- Mulligan (10), García (2), Fontela (5) y Lamana (15).

CANOE: Rodríguez (6), Mato (6), Marcos (14),Baeza (0), Roldán (4) -cinco inicial- Gómez (3), Torcal (2), Soler (11), Miliauskaite (0) y Prats (5).

PARCIALES: 14-14, 17-21, 11-11 y 21-5.

ÁRBITROS: Wiot Espinosa y Soto Medina. Le señalaron 16 faltas al Celta y 14 al Canoe, sin eliminadas.

INCIDENCIAS: Encuentro disputado en el pabellón de Navia