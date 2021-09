0. Victoria FC: Carmen; Marta Calvo, Cody, Garabal (Paula Paredes, min. 52), Laura Lorenzo (Antía Vázquez, min. 59), Antía Mayo (Noa, min. 78), Anita (Andrea Santiago, min. 78), Noelia, Alba Torres, Ánxela y Lau (Sara Pena, min. 59).

2. Sárdoma CF: Olalla Vila; Sara Álvarez “Muñi”, Ainoa, Elena, Andrea Mariño “Drus” (Laura Martínez, min. 74), Nerea (Cris, min. 81), “Equis” Márquez (Ainara, min. 74), María Calvar, Paula Lorenzo (Yaiza, min. 64), Irene (Laura Izard, min. 81) y Noelia Pereira.

Goles: 0-1 (min. 16), Irene. 0-2 (min. 37), Irene.

Árbitro: Jesús Prieto (Comité Gallego). Sin amonestaciones.

Incidencias: Santa Isabel. Primera jornada del grupo 1 de Primera Nacional.

Como acabaron han empezado. En junio pasado cerraron la liga con triunfo a domicilio (0-1 frente al Monte) y ahora las sardomistas arrancan con otra victoria fuera. El Sárdoma empezó sólido contra un rival al que no batió ni en As Relfas (0-0) ni en Santa Isabel (1-1) la temporada pasada. Regresaron al once sardomista María Calvar e Irene tras su año de paso en la UD Mos y el 3-5-2 vigués funcionó.

“Hemos conseguido más solidez defensiva”, apuntaba David Ferreiro tras el partido. La llegada de “Muñi” ha terminado de apuntalar una zaga joven (Ainoa, de 2001; Sara y Elena, de 2003) y con enormes ganas de mandar.

Con presión muy arriba llegaron las recuperaciones y con estas, claras ocasiones. Irene aprovechó una picando el balón para el 0-1. La viguesa también definió en el 0-2, por alto, en una recuperación de “Equis”, con pase a Noe y asistencia de esta.

El Sárdoma se fue al descanso con ventaja y en la segunda parte las de “Chivi” apretaron buscando acortar diferencias, pero las visitantes no se permitieron errores y las santiaguesas también echaron en falta a Noela (al Dépor B).