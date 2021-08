Tita Llorens afrontará mañana viernes 20 de agosto de 2021, por segunda vez en menos de dos meses, el Gran Rande. La menorquina se enfrentará de nuevo al desafío de completar nadando en solitario los 54 kilómetros del recorrido que va desde la isla de San Simón hasta las islas Cíes y regresar de nuevo atravesando toda la Ría de Vigo hasta la isla de San Simón

Con un parte meteorológico muy adverso la menorquina Margarita Tita Llorens Bagur intentó sin éxito el pasado 4 de julio superar la doble travesía a nado de la Batalla de Rande. La nadadora menorquina no pudo completar uno de los desafíos más difíciles a los que se ha enfrentado en su dilatada carrera deportiva y abandonó después de 7 horas y 20 minutos nadando. Los 54 kilómetros de la travesía Isla de San Simón- Islas Cíes-Isla de San Simón se convirtieron en un reto imposible de superar no por la distancia, que ha demostrado en diversas ocasiones que está a su alcance, sino por la dificultad de afrontar unas durísimas condiciones meteorológicas que dificultaron enormemente la travesía a nado de Tita, que declaraba pocos minutos después de salir del agua "Desde la isla de San Simón hasta el puente de Rande hemos tenido muy buena mar, iba súper bien y súper contenta. Después de Rande, al entrar en las bateas, ya hemos tenido bastante ola y me he desgastado bastante y a última hora no tenía fuerzas. Intentarlo hoy ya era un reto."

Tita Llorens prometió ese día que volvería a intentarlo y ya se encuentra en la ciudad de Vigo para mañana viernes 20 de agosto a partir de las 05.30 afrontar por segunda vez en menos de dos meses este reto inimaginable para la gran mayoría de los mortales. Por delante le esperan como mínimo entre 16 y 17 horas en el agua si pretende alcanzar este imponente reto de 54 kilómetros nadando que es el Gran Rande. Parte del equipo organizador de la Batalla de Rande acompañará a la nadadora que afrontará el desafío como en ella es habitual sin neopreno y con el apoyo de dos kayaks, una neumática y una embarcación dotada de los recursos necesarios para paliar situaciones de riesgo que puedan sobrevenir como la hipotermia. Aunque la temperatura del agua no será la ideal los partes meteorológicos en esta ocasión son mucho más benignos.