Álex Marque había avisado el miércoles de que sería imposible mantener el maillot amarillo de líder de la Volta a Portugla hasta el domingo y sus predicciones se cumplieron solo un día después. El estradense cedió ayer la primera posición de la clasificación a un Rafael Reis que está siendo uno de los grandes protagonistas de la ronda lusa junto al estradense. El corredor del Efapel logró ayer su tercera victoria en esta Volta. Lo hizo después de una larga escapada que le permitió ganar el tiempo necesario para escalar posiciones en la general y colocarse líder. Este cambio del maillot amarillo abre una nueva carrera para el estradense, cuyo maltrecho equipo ya no tendrá que llevar el peso de la carrera, pero que mantiene intactas sus opciones de pelear por la victoria.

“Es una Volta muy apretada y muy bonita. Estoy en segundo lugar y, mientras no me tiren de esos puestos de delante, voy a luchar hasta el final”, afirmó ayer tras la carrera el ciclistas del Atum General Tavira, al que le quedan por delante tres exigentes etapas llamadas desde el inicio a decidir el podio de esta Volta. La primera será hoy, con salida en Bragança y llevada en Montalegre. Es terreno para escaladores, con dos puertos de primera categoría en los 50 kilómetros finales, con la subida final a la Serra do Larouco. Mañana será el turno de la mítica subida a Nosa Senhora da Graça y, para finalizar, una contrarreloj, terreno de Marque para intentar estar en el podio final.

En el tramo final de la etapa, el Tavira encontró la ayuda del Movistar, que quería defender la primera posición de los jóvenes de Abner González. La ventaja de los escapados comenzó a bajar hacia los tres minutos, momento en el que el Efapel jugó sus cartas. Luís Mendonça lanzó a Reis, quien voló hacia Bragança para llevarse la victoria.

El envite del portugués apuntaba a un Marque que apuraba por detrás sus opciones de mantener el maillot de líder. Gustavo Veloso tomó el mando del pelotón con el estradense a su espalda pero el esfuerzo de ambos no fue suficiente. Reis contaba estaba a 3.05 en la general y Marque llegó a 3.34. El estradense perdió de esta manera un maillot que se colgó el pasado sábado en la Torre. Esto deja al del Efapel líder con 28 segundos de ventaja sobre Marque, segundo.