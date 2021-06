Once partidos en el programa, entre el Central de As Travesas, Coia y Balaídos, goles, emoción y dos partidos en los que se firmaron tablas, con el Cios Vigo como pronostica ante el 40x20 de Ponteareas de categoría sub-12 (2-2) y frente al ED Vigo 2015 en sub-14 (3-3).

Sub6 y sub8

En la fiesta del fútbol sala, nadie quiere quedarse fuera de los cruces por el título. Mientras la categoría sub-6 no comienza hasta hoy martes, la sub-8 inició la fase de grupos con triunfos de Cios Vigo sobre el Pecheches (3-1) en el grupo A y del Colegio Lope de Vega sobre el Miralba en el B (3-4). El partido entre el conjunto de Sárdoma y el de Jesuitinas, duelo entre equipos colegiales, fue espectacular. Dos goles de Alejandro y uno de Adrián Esteban no les llegaron porque el Lope se imponía con doblete de Olmo y goles de Mateo y André. En esta categoría el Cios Vigo defiende el título de 2019: marcaron Brais, Adriana y Samuel mientras Xián hacía el tanto del equipo de A Salgueira. Las liguillas no han hecho más que empezar y pasan a semifinales los dos primeros de cada uno de los dos grupos.

Sub10

Solo el grupo A en marcha, pues el B lo hace hoy martes. El Grupo Casa Paco redondelano y el Cios Vigo no dieron opción a Miralba A y CD Beade A, a los que batieron por 8-2 y 9-3, respectivamente. Sí destacó la facilidad goleadora de Adrián en el Cios Vigo: anotó seis de los nueve goles de su equipo.

Sub12

En un solo grupo de cinco equipos con liguilla a una sola vuelta, descansó el Pecheches, el Parla vigués goleó al Campito redondelano (7-1) y Cios Vigo y Fútbol 40x20 acabaron repartiéndose los puntos (2-2), con los cuatro goles en el primer periodo, obra de Roberto por el Cios y de Brais y Héctor en el 40x20. Cada punto que se pierde es vital porque los dos primeros de la liguilla accederán de forma directa a la final del domingo.

Sub14

El Campito redondelano es el primer líder al batir por 5-1 al Pecheches, con doblete de Iker Corugeira y Hernán y un gol de Hugo frente al tanto de Iker Martínez. Vigo 2015 y Cios Vigo sellaron un 3-3 (Manuel, 2, y Roi; Jacobo, Víctor y Abraham) y la clasificación va a estar muy abierta, con cinco jornadas. Solo los dos primeros van a la final. El Cios Vigo es el actual campeón.

Sub16

La división que ha disputado más encuentros pues han competido sus dos grupos. El Campito ganó 15-1 al EDM Salceda (cuatro goles de Alejandro y 3 de Iker) y el Vigo 2015 4-0 al Miralba A para posicionarse como favoritos del grupo A. En el B, el Pecheches, con cuatro goles de Lucas, ganó 4-3 al Campito B y el Redondela, 10-0 al Miralba B. Mucho por decidir, pues habrá semifinales el sábado. El Cios Vigo, detentor del título, debuta hoy martes en el pabellón de Coia (20:30) contra el Miralba A en el grupo A.