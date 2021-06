El conjunto de Agustín Ruiz no fue capaz de superar la barrera del empate ante un Juvenil de Ponteareas que había sido el líder en el grupo.

Los locales comenzaron mandando con un claro dominio tanto del terreno de juego como del balón, demostrando lo que habían prometido a lo largo de las semanas; en os Carrís no iban a dejar pasar una. Era Bryan el que abría el marcador pocos segundos antes de que el árbitro pitase el descanso. Convertía una acción a balón parado. Eran tres puntos y alas para soñar por la Tercera División.

Pero los visitantes no se fueron a menos tras el descanso teniendo en mente el 1-0. El tanto de Bryan sirvió para que el Ponteareas se creciese y aumentase el ritmo de juego buscando igualar el marcador para conseguir un reparto de puntos que, aunque no contentaba, del mal el menos. Portas vio su oportunidad, lanzó desde los once metros y acertó. Salgado no fue capaz de evitar el empate.

Las filas locales intentaron deshacer el resultado persiguiendo la victoria pero no hubo éxito, 1-1.