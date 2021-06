Traseros a prueba

Serán 1.600 kilómetros por carretera en menos de 24 horas; un trayecto que probará la firmeza de sus nalgas. Óscar Martínez, Víctor Álvarez, Diego Fernández y Rubén González acometerán el próximo día 26 esa aventura, que los llevará hasta Francia en un relampagueante ida y vuelta. Es el reto que plantea la Iron Butt Association –culo de hierro, justamente–, que menos de 70.000 personas en todo el mundo han superado hasta el momento.

Óscar Martínez impulsa un proyecto que conoció por casualidad, igual que el motociclismo irrumpió en su vida. A Martínez, que ha presidido el Halcones de béisbol, lo engancharon a las dos ruedas alumnos del curso de fotografía que imparte. “Yo no tenía entonces moto. Me compré una y decidimos hacer cosas juntos”, rememora. Su grupo, bautizado como Nómadas sin Fronteras Vigo, con su cuenta en Instagram, ha alcanzado los dieciséis componentes. Creado a finales de 2019, Portugal ha sido hasta el momento el principal escenario de las correrías que la pandemia les ha permitido.

Martínez se ha involucrado apasionadamente en el mundillo. No se conforma con cabalgar al viento. Entre las actividades que organiza se cuenta un carnet que publicita el turismo por Galicia. Consiste en visitar todos los fatos de la comunidad, entre el de Illa Pancha en Ribadeo hasta el del Museo do Mar de A Guarda. A los interesados se les va sellando el pasaporte en cada visita hasta completarlo. Martínez ofreció su iniciativa a la Xunta y como no se la aceptaron, él mismo lo vende.

Roberto Naveiras, que regenta el popular podcast “Viajo en Moto,” llamó a Martínez para hablar de la ruta de los faros. Fue Naveiras, en ese programa, quien mencionó la existencia del reto Iron Butt. A Martínez y sus compañeros de quedadas les intrigó. “Nos pusimos a investigar, nos pareció una buena idea y nos hemos lanzado”, resume.

La Iron Butt Association se creó en 1984 en Estados Unidos, patria motera por excelencia. Ese colectivo propone un reto conocido como ‘Saddle Sore 1000’, rozaduras o llagas en las posaderas en la traducción y el millar porque tantas son las millas que se han de recorrer en menos de 24 horas. Si se logra y se certifica, la Iron Butt Association remite documento, pin y pegatina que permitan presumir.

Tres son los miembros de Nómadas sin Fronteras que han decidido tasarse en semejante viaje: Víctor Álvarez y Diego Fernández, además del propio Óscar Martínez. Se les ha unido Rubén González, que se enteró gracias a las redes sociales. Aunque en realidad la convocatoria sigue abierta. “El que quiera intentarlo que se apunte”, ofrece.

Cualquier interesado puede unirse a este viaje, que se iniciará en Praza de España el 26 de junio a las cinco de la mañana. Los intrépidos jinetes, sin la profusión de autovías y autopistas de Norteamérica, han tenido que precisar en el diseño del recorrido. Aunque son 1.600 kilómetros en la conversión, ellos harán alrededor de 1.800. Bajarán hasta Valença y desde allí se dirigirán a Francia, a la que cruzarán por el paso de Canfranc habiendo tenido León, Burgos y Pamplona como estaciones de paso principales. Y de regreso a Vigo, aunque será cerca de Puebla de Sanabria donde deban llegar antes de que el reloj complete dos vueltas, como un Phileas Fogg acelerado. Será sin dormir pero respetando obviamente las limitaciones de velocidad y con paradas para repostar y avituallarse cada 250 kilómetros. “Necesitamos una media de 66 kilómetros por hora en total. Vamos por autovía para poder circular a 100 o así para adelantar el tiempo que necesitaremos en las paradas”, explica Óscar Martínez.

Aunque admite riendo que le encantará “fardar” de la pegatina que refleje su pertenencia a un exclusivo club planetario de 70.000 miembros, Martínez especifica: “Lo hacemos para disfrutar. Serán muchísimas las sensaciones. Saldremos de un paisaje atlántico como el nuestro; cruzamos León, Burgos, zona seca, planicie, y llegamos a Pirineos, alta montaña. Será una aventura inolvidable”.