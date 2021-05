La imagen era realmente impactante. Luis Suárez lloraba como un niño sobre el césped de Zorrilla mientras hablaba con su familia por el móvil. Liberado ya de la tensión de una última jornada frenética, el astro uruguayo se emocionó. El Atlético conquistó la Liga con un último gol del uruguayo, el mismo jugador despreciado por el Barça meses antes.

“Es muy especial por todo lo que me tocó sufrir. Ahí está Luis Suárez”, proclamó el punta minutos después de confirmarse el éxito. “Ha sido un año difícil. Sufrí mucho por la forma en que me menospreciaron. El Atlético me abrió las puertas. Siempre les estaré agradecido”, añadió el charrúa, que se acordó también de su mujer y sus hijos en la campaña más dura de su larga trayectoria.

Suárez se refirió también a su amistad con Messi, con el que charló antes del partido. “Me deseó toda la suerte”. Con 21 goles en la Liga el punta ha sido decisivo en el título de los rojiblancos, que han cambiado la ineficacia de Diego Costa y Morata por la fiabilidad del uruguayo. En la Champions, en cambio, Suárez mantuvo su pobre nivel exhibido en sus últimas temporadas con el Barça.

Pronto sellará su continuidad en el club madrileño. “Luis Suárez es un crack. Está renovado, solo depende de él, pero no creo que tenga dudas”, apuntó el presidente Enrique Cerezo, uno de los hombres más felices. “Es Suárez, habla por sí solo el apellido. Era la zona Suárez, ya lo dije”, destacó Simeone, que lanzó un emotivo mensaje. “Estoy feliz por un montón de gente, en un año tan difícil con amigos y familiares que se murieron. En un año así que salga campeón el Atlético es diferente. El mundo vive una situación difícil, ojalá hayamos podido dar alegría a la gente»”

El Cholo auguró un enorme futuro al Atlético, que dejó al Madrid sin ningún titulo en este curso. Zidane felicitó al campeón y no quiso desvelar si seguirá en el banquillo blanco el próximo año. “Mi estado de ánimo ahora es jodido. Pero lo más importante no soy yo aquí. Con tiempo y con calma todo se hablará tranquilamente con el club. Más adelante, no ahora”, afirmó el preparador francés. Su futuro sigue en el aire.