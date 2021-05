Mal día para el Guardés que volvió a ver cómo volaba la Copa de la Reina. El Aula Alimentos Valladolid se medirá con el Elche Visitelche.com en la final de la XLII Copa de S.M. la Reina tras vencer a las gallegas (28:32; 14:16 al descanso) en la semifinal disputada el Pabellón Insular Rita Hernández de Telde, Gran Canaria. Las castellanas, lideradas por una excelsa Cristina Ciufentes, dieron la campanada el viernes en cuartos al eliminar a las anfitrionas y estarán en la final tras batir a un Guardés frenado por las paradas de Lourdes Guerra.

Arrancó con fuerza el Guardés, que endosó a sus rivales parcial de 3 a 0 en apenas tres minutos. Patricia Lima entraba como un estilete por la izquierda. Aunque no tardó en entonarse Aula, que ha tomado la medida de la Copa. Así, cuatro minutos después ya se habían puesto por delante en el marcador. Como en los cuartos, Lourdes Guerra se hizo enorme bajo palos y se lució con unas estiradas de mérito para evitar que el conjunto gallego recortase distancias.

El encuentro entró entonces la dinámica que propuso con éxito Miguel Ángel Peñas en el duelo de cuartos ante Rocasa. El plan del técnico pucelano pasaba anular a las goleadoras de Guardés con una aguerrida defensa. No obstante, conseguía Guardés hacer mella en la zaga castellana de la mano de Paula Arcos y Paulina Buforn. Se instaló la igualdad sobre el 40 por 20 del Rita Hernández, con tantos muy trabajados por parte de ambos equipos, cuando no aparecían bajo palos Guerra o Marisol Carratú, siempre al rescate de sus compañeras.

Golpe a golpe, el encuentro llegaba muy parejo al descanso. Una pérdida, un fallo… el partido se estaba decidiendo en los pequeños detalles que los técnicos siempre tratan de minimizar. Al filo del descanso, una parada de Guerra seguida de una internada de Jimena Laguna inclinaba la balanza a favor del equipo castellano. 14:16 y a vestuarios con el billete para la final por decidir en el segundo tiempo.

Siguió apretando Aula tras la reanudación, decidido a amarrar ese pase para el domingo. Lideradas por su omnipresente capitana, Cristina Cifuentes, las pucelanas lograron ponerse cuatro tantos arriba tras sendos misiles de Elena Cuadrado y Lorena Téllez. Las guardesas buscaban dar la vuelta a la situación con un punto de velocidad, pero los planes de José Ignacio Prades daban una y otra vez con la dura zaga de Aula. Mientras, las laterales vallisoletanas seguían arañando la red de una Miriam Sempere que, no obstante, cuajó un notable segundo tiempo.

Aunque por momentos las gallegas lograban recortar distancias, Téllez y Cifuentes se encargaban de que no durase mucho. Así, Aula mantuvo en todo momento una ventaja de dos o más tantos por encima de Guardés, que no acababa de encontrar el camino del gol con claridad. Las de Prades, que no pisaban unas semifinales desde 2017, se aferraron al ímpetu que insuflaba su portera, pero fueron incapaces de frenar el avance castellano.