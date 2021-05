As Pontes y Atios no pasaron del empate a un gol en su enfrentamiento celebrado en la tarde de este domingo en el campo de O Poboado. El partido fue muy malo y feo para el espectador. Juego muy trabado e impreciso y sin apenas ocasiones de gol. Se adelantó el Atios tras un balón largo y el error en cadena de la defensa local. Mintegui no perdonó y batió a Dani Pájaro. Ya bien avanzada la segunda mitad, una acción por banda de Del Río finalizó con un disparo a la media vuelta de Mitogo.