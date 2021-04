El presidente de LaLiga, Javier Tebas, dijo que los números dados por Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, para justificar la creación de la Superliga “no son reales” y señaló que después de la renuncia de diez de los doce clubes fundadores “la amenaza de la Superliga se acabó para mucho tiempo”.

“Creo que se acabó la amenaza de la Superliga para mucho tiempo. Hay cuestiones que hay que hablar y reformar, es una de mis funciones en el Ejecutivo de UEFA, pero no se hace intentando presionar. La Superliga, tal como la han concebido, esta muerta. Tocar ahora la puerta a una negociación me parece hasta cínico”, afirmó.

Después de que todos los clubes de LaLiga, salvo Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid que no fueron convocados, rechazaran unánimemente hoy en una reunión el proyecto de la Superliga, Tebas rebatió los argumentos dados por el presidente del Real Madrid y de la iniciativa, Florentino Pérez, para su puesta en marcha.

“Se inventa unos números que no son reales. Miente porque no puede ayudar al fútbol. Al revés, destruye al fútbol en base a las ligas nacionales, o está equivocado. El fútbol español ha tomado todas las medidas que tenía que tomar para salir lo más fuerte posible de esta crisis y tiene vida para muchos años. No ha pedido ninguna ayuda al Gobierno. Es todo mentira, será para secarnos, llevarse el agua y luego repartirnos a goteo”, afirmó.

Javier Tebas evitó hablar de la adopción de sanciones por parte de la propia Liga sobre sus tres clubes implicados, aunque consideró que “se ha hecho una acción muy peligrosa para el fútbol”, con daños posibles para las competiciones en lo deportivo y en lo económico.

“No corramos con el tema de las sanciones, todo el mundo quiere sancionar y cortar las cabezas. Tendrán que tener su procedimiento. Vamos a esperar. Lo más importante es lo que ha ocurrido. Ya estos clubes han sido sancionados por sus aficionados, sobre todo los ingleses, y los demás con el desprecio del fútbol europeo y la política europea. Bastante sanción tienen algunos de los presidentes de esos clubes”, afirmó.

En este sentido insistió en que “Real Madrid y Barcelona son lo que son por LaLiga y la Liga de Campeones”. “No creo que en estos momentos tengamos que aplicar medidas sancionadoras. Estudiamos medidas protectoras de futuro para que esto no nos vuelva a pasar”, añadió.