José Fontán podría ser la gran novedad en la alineación del Celta frente al Sevilla si Néstor Araújo no logra recuperarse a tiempo de su lesión. El defensa central canterano prevé un partido atractivo e intenso el lunes en Balaídos, similar al disputado en el Sánchez Pizjuán en el estreno de Eduardo Coudet, aunque esta vez espera un mejor resultado para el conjunto celeste.

“El Sevilla es un rival complicadísimo, todo el mundo lo sabe, por eso está dónde está. En la primera vuelta hicimos un gran partido. Al final se nos escapó en los últimos minutos, pero yo creo que el guión del partido puede ir por ahí. Va a ser un duelo muy bonito entre dos equipos que quieren jugar bien al fútbol. Creo que será un gran partido”, indicó el zaguero canterano en rueda de prensa.

Fontán desconoce si va a jugar frente a los de Julen Lopetegui, pero se siente preparado. “Siempre que se está en el campo es una oportunidad para aprovechar los minutos y seguir demostrando, pero pienso que es una semana más, en la que todos tenemos las mismas opciones de jugar y a ver qué decide el mister. Si me toca a mí, es una buena oportunidad”, reconoció el jugador arousano, que precisó: “El míster no habló individualmente conmigo. No se sabe nada, todos tenemos las mismas posibilidades de jugar, pero estoy seguro de que vamos a plantear el partido de la mejor forma posible para llevarnos los tres puntos”, apuntó.

A la hora de hablar de objetivos, el defensa canterano no descarta la posibilidad de luchar esta temporada por una plaza en Europa. “Nuestro objetivo principal era la salvación tras dos temporadas muy complicadas. Cuando se consiga, que lo tenemos ahí, hay que seguir competiendo para quedar lo más arriba posible”, dijo.

El defensa de Vilagarcía admitió que su irrupción en la vida del primer equipos ha sido inesperada, pero ha valorado la oportunidad que el club le ha dado de cumplir un sueño que llevaba mucho tiempo persiguiendo. “No contaba con estar todo el año en el primer equipo, al principio iba a jugar con el filial, pero estar en el primer equipo es el sueño de cualquier jugador. Y yo estoy muy contento, trabajo todas las semanas para elevar la competitividad del grupo y que todos seamos mejores. No es fácil, pero está siendo una temporada de mucho aprendizaje”, observó.

José Fontán desveló que el club no le ha hablado la posibilidad de que juegue con el filial la fase de ascenso, pero que no tendría ningún reparo en echar una mano al conjunto de Onésimo, si el Celta se lo pide. “Yo estoy a disposición del club y haré lo que consideren mejor. No sé si planteó o no. Yo estoy en la dinámica del primer equipo y es un tema del club en el que yo no entro”, comentó.

Finalmente, aunque ha jugado no pocos partidos como lateral zurdo en las categorías inferiores, el defensa central canterano se considera , antes todo, un defensa central, sin predilección por jugar con defensa de cinco o de cuatro hombres, “Sinceramente me encuentro muy cómodo de las dos formas. Con tres me sentí cómodo y jugando con dos en el perfil izquierdo también me encuentro muy cómodo”, aseguró.