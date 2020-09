Fernando Vázquez, tras bailar un Tik Tok, iguala a Fran con Aspas como el mejor futbolista gallego

El baile televisivo más sonado en la parroquia futbolera en el último año era el de Iago Aspas junto al Combo Dominicano al son de 'La cucaracha'. Pero ayer, el entrenador del Deportivo de la Coruña, Fernando Vázquez, retomó el compas, esta vez con una coreografía de la ya omnipresente aplicación Tik Tok. Lo hizo en el 'Land Rober', programa de la TVG presentado por Roberto Vilar y en el que comentó diferentes temas desde quién es el mejor futbolista gallego de la historia hasta la polémica del descenso del club coruñés a segunda división B.



"Hay quien dice que Aspas es el mejor jugador gallego de la historia", sugirió Roberto Vilar, a lo que el 'mago de Castrofeito' respondió: "Pues vamos a empatar con Fran. ¿Y qué pasa con Luis Suárez y Amancio?". El extécnico del Celta, además, elogió la figura del moañés: "Iago es un crack".



Hablando del rey, no de Roma, sino del Celta, si precisamente fue este quien encetó el 'Land Rober Tunai Show' de la temporada pasada con sus movimientos de cadera junto al Combo Dominicano, este mes de septiembre, le tocó el turno a un Fernando Vázquez que no se achicó ante el reto, probablemente más cómodo que las preguntas que les hizo llegar parte del público. "Sabemos que estás pasando uno de los peores momentos de tu vida", le espetó el presentador, aunque finalmente salió airoso.





GRAZAS POR ESTAR AÍ!!!

Foi un #LRFernandoVázquez cheo de risas... e SORPRESAS das GORDAS!!

Vémonos a vindeira semana con @Berto_Romero !! pic.twitter.com/d4xCfcCCUv — Roberto Vilar (@RobertoVilarTV) September 24, 2020

Tebas, "dictador" y "antideportivista"

En Vigo, Dinoseto, en A Coruña, Ferseto

Iago Aspas co Combo Dominicano. pic.twitter.com/5s1mDh4e9M — Abdón Corrubedo (@AbdonRCCV) September 13, 2019

"¿Entrenarías al Fuenlabrada?", a lo que el míster replicó: "Pienso que no,, ni estoy por eso ya". Además, sobre cuál es su orquesta favorita, escogió París de Noia como recuerdo al rincón gallego donde comenzó su trayectoria docente.La trayectoria futbolística como preparador técnico la comenzó en el Loxo, una parroquia de Touro, donde se casó, y que Vilar se encargó de traerle a la memoria con un recorte de prensa de una crónica en la que se relataba un 0-10 al Rial, partido en el que el que Vázquez también se vistió de corto realizando cinco goles. "Me rompieron la tripa en Betanzos un portero con un rodillazo", expuso para indicar su final como futbolista.Al hilo del descenso del Dépor a la categoría de bronce,: "Es un presidente elegido democráticamente, pero no sé por qué se convierte en una especie de dictador con consentimiento de todos los clubs. Él es casi dueño del Fuenlabrada y de algún club más".Además, Vázquez, tras ser preguntado, entre medias y con retranca, sobre quién es el hijo del abogado del Fuenlabrada (Tebas), criticó la decisión final que envió al Dépor al pozo: "¿Es normal que el hijo de aquella persona que nombró Irene Lozano para desempatar entre LaLiga y la Federación --la Federación quería 24 (equipos) y LaLiga, 22-- le diese la razón a LaLiga y el hijo de esa persona trabaja para LaLiga? ¿Hay conflicto de intereses o no?".Finalmente, para zanjar el tema, el 'mago' admitió que, a pesar de ser el Deportivo, "va a ser una temporada muy difícil". Vilar abundó que "el año que viene, en segunda division, y el siguiente, en primera", a lo que replicó el invitado:Para despedir el programa, Roberto Vilar le decribió como "de los tíos que construye país, de los tíos más grandes de Galicia": "No solo eres entrenador de fútbol, haces que este pais sea mucho mejor. Los pequeños que ven a un entrenador de élite dando una rueda de prensa en gallego... y las cosas que dices, cuando fue lo de Vox que decía lo del pin parental , dijiste que eso fue una mierda"."Ti tamén fas país", le correpondió Fernando Vázquez, a quien se le dedicó la rotonda a la salida del plató, la "Redonda Fernando", su "Ferseto" particular.