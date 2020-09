El Barça, pendiente de la venta de Semedo

Necesita vender el Barça. Lo sabe Koeman. Lo sabe, mejor que nadie, Bartomeu. Sin ventas no hay posibilidad de ejecutar la renovación, que no revolución en la plantilla. El traspaso de Nelson Semedo al Wolverhampton, con dinero fresco tras vender a Diogo Jota al Liverpool por 41 millones de euros, es la única vía que le queda a la junta para tener liquidez. No es vender solo a un defensa que fichó el Barça en el 2017 por 30 millones. Es vender para poder comprar y darle a Koeman las piezas que ha pedido (y necesita) para completar su zaga.

A través de Jorge Mendes, el mismo agente de Ansu Fati, el Barça confía en que el Wolverhampton, que recibe hoy al City de Guardiola, abone, al menos, 30 millones de euros para acudir, ya de forma inmediata, al mercado. Sergiño Dest, el joven talento del Ajax (19 años), es el primero de la lista, aunque el Bayern Múnich también se ha interesado por este lateral de padre surinamés-estadounidense y madre holandesa.

Ante la inminencia de una decisión sobre su futuro y en previsión de evitar riesgos de lesión, Sergiño Dest no fue titular ayer en el triunfo del Ajax sobre el Waalwijk (3-0), aunque apareció en el minuto 79. El Barça también trabaja en otras alternativas más baratas.

Si se consuma la marcha de Semedo a la Premier, como suspira el Barça, y con Wague camino de Grecia para ser cedido al PAOK de Salónica, Koeman solo tendría en su vestuario a Sergi Roberto de lateral derecho. Un jugador que no es especialista en ese rol.

Tras Rakitic, que se fue al Sevilla, y Arthur, a la Juventus en el intercambio con Pjanic, Arturo Vidal voló a Italia para cerrar su contrato con el Inter y el reencuentro con Conte, mientras Koeman espera que le traigan defensas al Camp Nou.