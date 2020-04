La UEFA, optimista de que LaLiga pueda retomarse y concluir esta temporada

El presidente de la UEFA, el esloveno Alekxander Ceferin, confía en que las competiciones nacionales, entre ellas las ligas española e italiana, puedan concluir esta temporada, aunque recuerda que dependerá de si la evolución de la pandemia de Covid-19 lo permite sin riesgos para la salud. "Soy optimista de que veremos el final del campeonato español, soy optimista de que vamos a ver el final del campeonato italiano, y soy optimista en general", ha declarado Ceferin en una entrevista que publica hoy el diario esloveno Ekipa.

El presidente de la UEFA dejó claro que no puede garantizar que eso ocurra, y que todo dependerá de la situación en cada país y de "si las circunstancias son lo suficientemente seguras para que jugar al fútbol no ponga en peligro a nadie".

De no ser posible retomar el juego, el responsable del fútbol europeo señaló que habrá que buscar otras vías de determinar al ganador de cada campeonato, pero que, de momento, la prioridad es buscar formas de completar las competiciones.

Una mención especial hizo del Liverpool, que lidera la Premier League con una enorme ventaja. "No veo forma de dejar al Liverpool sin el título", opinó Cerefin en esa entrevista, en la que insiste en que si la competición se retoma "es casi seguro" que "los rojos" se hagan con la victoria, teniendo en cuenta que llevan 25 puntos de ventaja al segundo clasificado, el Manchester United.

"Sin embargo, si no se pudiera jugar, también sería necesario anunciar los resultados de alguna manera y en alguna clave, y luego se deberían determinar los campeones. Y, por supuesto, de nuevo, no veo un escenario que no sea Liverpool", manifestó. Respecto a la Liga de Campeones, Ceferin indicó que la UEFA no descarta ninguna opción, aunque reconoció que es demasiado pronto para anunciar nada.