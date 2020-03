Fernando Alonso no da pistas sobre su futuro

El piloto español Fernando Alonso, doble campeón del mundo de Fórmula Uno y campeón mundial de Resistencia (WEC), reconoció que aún no sabe qué hará más allá de la Indy 500, prueba de la que el jueves se anunció que queda pospuesta hasta el próximo 23 de agosto debido al coronavirus y en la que buscará hacerse con la Triple Corona -tras ganar (dos veces) en Mónaco con un F1 y las 24 horas de LeMans (asimismo en dos ocasiones) en el WEC-, ya que asegura tener "que considerarlo todo".

"No lo sé, tengo que pensarlo", dijo sobre volver a correr el Dakar en 2021. "He estado en contacto con Glynn Hall -su jefe en el Dakar–. Tomaré la decisión después del verano. La Indy ha sido pospuesta y las nuevas reglas de la Fórmula 1 también, así que tengo que considerarlo todo. Si no vuelvo al Dakar el año que viene, será dentro de unos años", declaró el doble campeón mundial de F1 en un directo en su cuenta oficial en Instagram.

Alonso no parece que vaya a tomar una decisión dentro de poco, ya que la pandemia del coronavirus lo ha parado todo. Incluso las nuevas normas en la F1, de las que se esperaba una mayor igualdad en la parrilla, previstas para 2021 y que han sido pospuestas para 2022. Una circunstancia que puede interferir en su decisión de volver, o no, dos años después de su retirada, a finales de 2018.

"No es fácil encontrar la motivación para mantenerse activo, pero la verdad es que ahora mismo importa poco todo, lo que importa es la salud y quedarse en casa. Ayer se anunció que se retrasa la Indy 500, pero hasta que no pase todo esto no hay muchas ganas de correr, de ponerse el casco y de hacer carreras como un loco", aseguró el genial piloto asturiano.