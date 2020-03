El camino incierto de Carolina Marín

La española Carolina Marín y su entrenador Fernando Rivas transmitieron este viernes desde Birmingham (Inglaterra), donde la vigente campeona olímpica de bádminton está disputando el prestigioso All England, su "incertidumbre" ante la falta de una "política clara" por parte de la federación mundial respecto a la continuidad o cancelación del calendario de competición.



A través de un vídeo, Carolina Marín explicó que "de momento" la situación en Birmingham está "bastante controlada". En ese sentido, la onubense subrayó que "hay muy pocos casos" de contagio por COVID-19 "en comparación con lo que está sucediendo en España y, sobre todo, en Madrid".

"Yo quiero transmitiros calma, paciencia en esta situación y, sobre todo, que sigáis las instrucciones del personal sanitario", dijo la andaluza en su intervención.



"Es recomendable no salir a la calle, quedarse en casa, no sacar a los niños y, sobre todo, no ponerlos en contacto con los abuelos, que al final son los más afectados en esta situación", recordó.

En materia estrictamente deportiva, Fernando Rivas reconoció que están viviendo "con un montón de incertidumbre porque desde la federación mundial no se está transmitiendo una información muy concisa", lamentó.





Sobre nuestra situación en Inglaterra ?????????????? y lo que se viene ?????????? @fernandorivas55



Ya que estaréis en casa, podéis ver el partido de hoy en directo (18.40 aprox) ???? https://t.co/03wPwlVuCx#QuédateEnCasa #Covid_19 #YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/aT3G9xV0xH — Carolina Marín (@CarolinaMarin) March 13, 2020

"Estamos prácticamente improvisando de una semana a la siguiente, debido a que no sabemos si se van a llevar a cabo los torneos o no. En concreto, dentro de dos semanas estamos en India, en principio. Pero nos han denegado el visado y el torneo va a seguir su curso según las informaciones que tenemos hasta ahora, lo cual hace bastante injusto que Carolina, por ejemplo, no pueda participar y otras deportistas de otros países sí participen y puedan puntuar. Así que estamos a expensas de cada gobierno, de cada país, porque la federación mundial no tiene una política clara respecto a la continuidad del calendario o la cancelación, como han hecho en otros muchos deportes", sostuvo Rivas.Cada torneo es clave para Carolina Marín, puesto que persigue ser una de las cabezas de serie en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde defenderá el oro logrado hace cuatro años en Río de Janeiro.