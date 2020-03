"Puertas abiertas" a próximos eventos

"Baiona es una villa trialera desde los años 80, donde ya se corrían pruebas del circuito nacional, como los memoriales que se realizaban en recuerdo de Luis del Río", subraya Nano Ferro. "Desde la Federación Española es un placer estar aquí", añade.

Ferro aprovechó también para hacer un llamamiento a los aficionados para "que no vengan en moto". "Es un trial muy accesible, que se puede ver desde el paseo marítimo y con aparcamiento público debajo, por lo que pueden verlo personas de todas las edades. No es un trial al uso y tiene un atractivo especial", apunta. "Baiona es un referente en el trial a nivel mundial y cada vez que tengo una reunión en Madrid o en la Federación Internacional me preguntan cuándo van a volver a Baiona", subraya. Ferro avanza: "Estamos preparando algo para ver si en los próximos años somos capaces de traer alguna prueba del Campeonato del Mundo".

"La Federación Internacional siempre nos está pidiendo que organicemos una prueba de su calendario", asiente Durán. "La prueba está en que vienen por primera vez todas las categorías a Baiona, hasta la de motos eléctricas", anuncia. Durán explica que se han se han visto obligados a hacer 22 zonas de competición para poder albergar a todos los pilotos que vienen.

Para concluir, el alcalde de Baiona apuntó: "Abrimos las puertas al año que viene o al siguiente para albergar otro evento tan o más importante incluso que este". "Tenemos que aprovechar el trabajo que se lleva hecho y el que podamos realizar de cara al futuro para traer estas pruebas tan importantes y que nos va a poner a todos en el mapa, no solo a Baiona".