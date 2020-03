El año de transición de Álvaro Vila

El copiloto vigués Álvaro Vila inicia este año su temporada en el Rallymix de Cuntis, este fin de semana, a la derecha del ourensano Arturo Cota. Será su primera participación en un rally que el año pasado fue elegido como la mejor prueba del Campeonato Gallego de la especialidad. En su cuarta temporada junto a Cota, Vila afronta "un año de transición": "No puedo decir que me vaya a retirar el año que viene, pero tampoco puedo asegurar que vaya a seguir compitiendo", anuncia. Quizá volver a sentir la adrenalina en Cuntis le haga valorar su futuro: "Este verano cumplo 47 años, el trabajo me quita cada vez más tiempo, y quiero ver a mi hijo jugar (milita en Tercera División en el Rápido de Bouzas) como él hace conmigo cuando voy a los rallyes", apunta.

Y sin querer pensar demasiado en el futuro, lo más inmediato será acompañar a Cota a bordo del Seat León FR 4x4 en Cuntis. "Hemos hecho mejoras en el coche", dice Vila, que llegó a liderar el campeonato luso casi toda la temporada en 2017, cediendo al final de la temporada por una rotura de motor. Luego el presupuesto fue espaciando sus competiciones debido a la gran inversión que necesitó la unidad. "Este año las cosas están muy difíciles porque vienen los hermanos Nil y Jan Solans (campeones del mundo júnior), que supongo que participarán en nuestra agrupación. Y también estará Félix Macías, con un Toyota Hilux, y otros muchos rivales que corren muchísimo, por lo que estar delante estará muy complicado", asume Vila.

Además de completar el campeonato de Rallymix, el vigués también prevé hacer alguna carrera en asfalto, sobre todo del calendario gallego. "La idea es hacer también alguna en Castilla y en Asturias", subraya. La modalidad de Rallymix tiene "cada vez más nivel". "En Barbadás hasta había un Ferrari corriendo", indica. "Es espectacular y muy fácil y sencillo para el público, que no tiene que desplazarse de un tramo a otro. Aquí es un tramo al que se dan cinco pasadas", explica.

En asfalto, el Rías Baixas volverá a ser cita obligada. "Es un rallye en el que quiero estar porque es el rally de casa. De pequeño me llevaba mi padre a verlo y es mi rallye. Aunque no corra en todo el año, yo creo que el Rías lo correré siempre", dice.

Aún así, ya anuncia que este año va a "correr menos": "Mi idea es no hacer más de doce o trece carreras". Y en ese calendario y anuncia que volverá, por segundo año consecutivo, a Portugal, a la etapa prólogo del WRC, en la categoría legend, el próximo mes de mayo.

"De momento es un año de transición, pensando en el 2021, en si voy a seguir o no", reconoce. "Ya corrí todo lo que tenía que correr, pude haber corrido más y haber ganado algo más, pero estoy satisfecho. Hice lo que me gustaba y creo que puedo irme con la cabeza alta. He apoyado también a mucha gente que está corriendo y eso también me llena mucho".