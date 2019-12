Luis Enrique: "Somos favoritos en la Eurocopa, no nos vamos a esconder"

El seleccionador español, Luis Enrique Martínez, ha reconocido que su equipo es "favorito" al triunfo en la próxima Eurocopa, una condición que otorga a un total de "cinco o seis selecciones", al tiempo que ha mostrado su "ilusión e ímpetu" para disfrutar de un buen 2020 después de un 2019 "pésimo" por el fallecimiento de su hija.

"No sé si estoy con más ganas que nunca, pero sí con muchas ganas. Tampoco es algo que sea novedoso en mí. Una de mis pocas habilidades es que pongo bastante ilusión e ímpetu en todo lo que hago. Es una vuelta muy deseada. Se dice que segundas partes nunca fueron buenas, pero espero que esta sea muy buena y que podamos disfrutar de muchos éxitos deportivos, que es para lo que he venido. 2019 ha sido un año pésimo para mí y mi familia y espero que 2020 sea mucho mejor", deseó Luis Enrique en una entrevista facilitada a los medios de la selección.

"Es un sorteo que nos otorga el favoritismo, no nos vamos a esconder, pero tampoco descubro América", explicó el seleccionador sobre la Eurocopa, donde su equipo se medirá con Suecia, Polonia y un rival aún por conocer de las eliminatorias previas.

"Nos gusta ser uno de los favoritos, incluso a pesar de que en los dos últimos campeonatos importantes no hayamos hecho nada o hayamos quedado eliminados muy pronto. Todos nos dan como favoritos y aceptamos ese rol. Será complicado, no hay duda, pero esperamos confirmar ese favoritismo con resultados", deseó.

El asturiano no ve "a ninguna selección por encima" de las demás, pero sí quiso "darle el papel de favorita a Francia" por su condición de vigente campeona mundial. "Creo que son los favoritos, pero no los veo superiores a ninguna de las otras cinco o seis selecciones, más alguna que se pueda añadir, que somos las favoritas", analizó.

En este grupo de candidatas también metió a Alemania y Holanda, que serán rivales de España en sendos amistosos previos a la Eurocopa. "Son partidos muy atractivos, pero que no van a marcar nada porque la idea ya la tenemos. Esos partidos vienen bien para ver el nivel competitivo mes a mes de los jugadores", sentenció.

En este sentido, apuntó que "no es importante que un jugador venga a la selección siempre, sino que llegue en buen momento a ese tramo final de la temporada". "La competición es muy corta, apenas cuatro semanas y siete partidos los que lleguen a la final. Va a ser muy importante que el jugador venga en condiciones. Seguro que va a haber alguna sorpresa con algún jugador que no haya venido últimamente o que no haya venido nunca y que decidamos, por la situación global, que esté en la Eurocopa", avisó.

Además, Luis Enrique defendió la elección de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas como sede de la preparación previa al torneo. "En la concentración debe estar todo cerca, todo unido, que todo sea fácil. La comodidad y las instalaciones hacen que entendamos que es mejor estar en Madrid. Estamos perfectamente aquí y es el mejor sitio", concluyó.