Guardiola rechaza hablar del VAR

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, rechazó hablar de los árbitros y del VAR, tras la polémica jugada que no concedió penalti al City en los primeros minutos, y se remitió a que se preguntase a los colegiados. "Preguntad a los árbitros, no a mí", replicó Guardiola en los micrófonos de la cadena Sky Sports. "Preguntad a Mike Riley y a los chicos del VAR. A mí me gustaría hablar de nuestra actuación, fue muy buena. Uno de los mejores partidos que hemos jugado", explicó.

La jugada en cuestión fue la que precedió al primer gol del Liverpool, el marcado por Fabinho. En la acción anterior, la pelota tocó en la mano de Trent Alexander-Arnold dentro del área. Ni el árbitro ni el VAR, tras la revisión, consideraron penalti, para incredulidad de Guardiola. El técnico catalán sí habló del partido y recalcó lo bueno que es el Liverpool y que ellos demostraron mucha personalidad. "Siempre lo intentamos, nunca nos rendimos, por eso hemos ganado dos Premier seguidas, porque luchamos hasta el final", dijo.

Jürgen Klopp dijo, por su partte, sobre la celebración del primer gol, en suspense por un posible penalti a favor de los celestes, que con el VAR "ya no es lo mismo de antes".

"El problema fue el VAR. Vi lo que había ocurrido antes del primer gol y estaba esperando. No es lo mismo de antes, pero no es problema, lo celebraré esta noche", señaló el alemán a los micrófonos de Sky Sports. En el primer gol del Liverpool, marcado por Fabinho, el VAR revisó un posible penalti por mano de Trent Alexander-Arnold que el árbitro no consideró y que el VAR tampoco dio.