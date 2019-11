El Rápido visita a un rival directo por la salvación

En pleno proceso de cambio, el Rápido de Bouzas viaja a Ourense para afrontar un partido muy importante para su futuro, puesto que los ourensanos aventajan en dos puntos a los aurinegros, y una victoria les podría valer para salir de los puestos de descenso. Un Rápido que acude a O Couto con Víctor Rodríguez dirigiendo en banquillo, después de que el pasado lunes Miguel Fernández dejara de ser el primer entrenador. Víctor ocupará el puesto de forma provisional, puesto que el Director Técnico del conjunto aurinegro, Breogán Rey continúa removiendo su agenda para buscar un entrenador que esta próxima semana comience a dirigir al equipo. Importante que los aurinegros mantengas la concentración y que no se vengan abajo si llegan a encajar un algo, algo que venía sucediendo en las últimas jornadas, y es que el Rápido de Bouzas acumula tres jornadas consecutivas perdiendo, y eso ha dejado al equipo muy tocado, con una única solución, y que no es otra que la de ganar lo antes posible. Los convocados por Víctor para el encuentro son Ángel, Lorenzo, Jesús, Mape, Ronald, Pablo, Areal, Yahvé, Carlos, Mouriño, Edu, Iñaki, Berni, Rubio, Carnero y Mou.