El Coruxo quiere dar el salto a la zona noble de la Liga

El Coruxo viajó este fin de semana a Madrid, en donde esta mañana le espera un Getafe B que todavía no conoce la victoria en su terreno de juego, y que únicamente ha logrado uno de los doce puntos disputados en la Ciudad Deportiva. A pesar de estos datos, en O Vao nadie se fía de la situación de un equipo, que la semana pasada logró la victoria en Pontevedra marcando tres goles, lo que sin lugar a dudas supone una buena dosis de moral para el encuentro de esta mañana.

Además, Michel Alonso tendrá que hacer cambios en el "once" inicial, puesto que Pablo Crespo se pierde el encuentro al tener que cumplir un partido de sanción al cumplir el ciclo de cartulinas amarillas, y Borja Yebra también se pierde el partido al tener que cumplir sanción por la expulsión del domingo pasado en el partido ante el Real Madrid Castilla.

La parte positiva es que Michel Alonso podrá contar con los jugadores que disputan menos minutos, y que en los partidos de la Copa Federación han rendido a un gran nivel, de ahí que sea una situación que, en cierta medida, tranquiliza al técnico. No obstante, Alonso cuenta con algunos jugadores con molestias, y hasta poco antes del inicio del encuentro el técnico no decidirá el "once" inicial ya que quiere probar a algún jugador.

Los vigueses son conscientes de lo importante que sería sacar algo positivo de este encuentro, pues en caso de lograr los tres puntos les permitiría escalar varios puestos en la clasificación, pudiendo acercarse a los puestos más altos de la clasificación.

Michel Alonso afirmaba a la conclusión del último entrenamiento de la semana, que "al final el calendario quiere que tengamos a los filiales seguidos con lo que con ello conlleva. Sabemos que hay ciertas similitudes entre ellos, la juventud, el dinamismo, que sabemos que cada partido ante estos equipos es un mundo y vamos a intentar llevarlo a nuestro terreno y poder conseguir los tres puntos en juego".

Sobre la mala racha del Getafe B en su casa, Michel indicó que "a veces estos números te dicen cosas, pero con un filial sabemos que esas cosas pueden cambiar. Estaban haciendo pocos goles y el otro día en Pontevedra hicieron tres. Hay que coger los datos con pinzas porque los filiales, en cierto modo, sin impredecibles. Ellos son un equipo de contraataque, aunque tiene opciones para hacerlo de otra manera, pero físicamente son muy fuertes y cuando roba contraataca y la verdad es que lo hace muy bien poniendo en apuros al conjunto que tiene enfrente".