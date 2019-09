El Prado Surf Escola vuelve a ganar el titulo gallego por equipos

El Prado Surf Escola se ha proclamado por duodécima vez consecutiva campeón gallego por equipos en el Campeonato Galego de Surf disputado en la playa de Caión (A Coruña).

Durante el pasado fin de semana casi 200 riders se dieron cita en la playa coruñesa de Caión para competir en el Campeonato Galego indiviudal y por equipos organizado por la Federación Galega de Surf e Bodyboard. Una prueba que, además, es clasificatoria para el circuito nacional.

Los integrantes del Prado Surf Club, desde las categorías sub 12 hasta Open y Máster compitieron y se hicieron hasta con 14 puestos ganadores. Entre las victorias más relevantes cabe destacar el primer puesto de Erika Lago en Sub 16 femenino, Manuel Fernández en Sub 16 masculino y Derick Rey, que consiguió el primer puesto en la categoría Máster.

Además, Prado Surf Escola se volvió a proclamar Campeón Gallego por equipos por duodécima vez consecutiva, una victoria que recompensa todo el trabajo realizado por el equipo detrás de la escuela y especialmente de los entrenadores Derick Rey, Pablo Occy, Pedro Aceval, Pablo Romero y Pedro Manso, José Dominguez y Antón san Ildefonso.

Hace años ya que la escuela apuesta por mantener a un equipo fuerte y sólido para competir tanto en los circuitos gallegos como nacionales, además de los entrenamientos semanales en varias playas de las costa gallega y portugesa, Prado Surf Club organiza viajes de perfeccionamiento todo el año a las mejores playas de Francia o Maldivas.