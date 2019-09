Piden dos años de cárcel para los encausados por el Zaragoza-Levante

La Fiscalia Anticorrupción pide penas de dos años de prisión y seis de inhabilitación para los jugadores implicados en el posible amaño del encuentro entre el Levante y el Zaragoza de mayo de 2011. Esa misma pena solicitará para Javier Aguirre, ex entrenador del conjunto maño, y para Antonio Prieto, ex director deportivo del club y para Agapito Iglesias, ex presidente de la entidad y dos directivos. Además, para estos tres últimos solicitará otros dos años de prisión por falsedad documental, pues habrían tratado de camuflar como nóminas el dinero que supuestamente habrían destinado a comprar a los jugadores del Levante.

LaLiga, acusación particular junto al Deportivo de La Coruña, podría elevar su petición de cárcel para las 41 personas físicas acusadas del amaño hasta los cuatro años, el máximo permitido por el artículo 286 bis del Código Penal.

El Zaragoza SAD, acusado como persona jurídica en el macrojuicio, ha denunciado lo que considera una "vulneración de derechos fundamentales", como a la defensa y a la intimidad, que a su juicio se produjo en la denuncia que presentó el actual presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), Javier Tebas, y que dio origen a esta causa.

Según ha explicado el letrado que representa al club maño, la denuncia que Tebas interpuso en 2013 hizo que este proceso judicial esté "construido sobre el secreto profesional de un abogado, que supuestamente se lo contó todo a Tebas de boca de un jugador del Zaragoza", a quien el máximo dirigente de la LFP se negó a identificar.

En este juicio se sientan en el banquillo 42 acusados. La primera sesión de este proceso se ha iniciado con las cuestiones previas, en la que el letrado del Zaragoza ha solicitado la nulidad del juicio, petición a la que se ha sumado la práctica totalidad del resto de las defensas.

Los acusados, entre los que figuran el actual jugador del PSG Ander Herrera o el ex del Atlético de Madrid Gabi, que ahora milita en el Al-Sadd catarí, han desfilado ante una numerosísima presencia de medios de comunicación.

En esta macrocausa, según el auto de la Audiencia de Valencia en el que se reabrió un proceso cerrado en su día y se ordenó ir a juicio, existen indicios de que nueve jugadores, el técnico y el director deportivo del Real Zaragoza percibieron los días previos al encuentro 965.000 euros, dinero que habría terminado en manos de los jugadores procesados del Levante. El Zaragoza necesitaba ganar aquel partido para garantizarse la permanencia en la Primera División de la Liga y con ello propició el descenso del Deportivo.

La gran mayoría de los letrados de los acusados también han coincidido en pedir al juez que sus representados no tengan que acudir a todas las sesiones de la vista y únicamente lo hagan el día de su declaración y en las jornadas que sea imprescindible. Han alegado razones de carácter laboral.