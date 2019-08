El Reconquista ficha a José Rial

El Club Balonmano Reconquista de Vigo anunió el fichaje del lateral izquierdo, José Manuel Rial que llega procedente del Teucro donde la pasada temporada militó en Liga Asobal .

Rial, de 28 años (193cm, 101kg) dispone de una amplia experiencia en diferentes equipos de máximo nivel a nivel nacional (Bm. Aragón, Naturhouse La Rioja, Bm. Gijón y S.D Teucro). En el año 2014 obtuvo la medalla de bronce en el Mundial Universitario.

El jugador explicó que había decidido dejar el Teucro y el balonmano porque tenía otros objetivos, pero que "cuando el Reconquista habló conmigo y me expuso su proyecto y les expliqué mi situación, todo cambio. Es un club que se encuentra al lado de donde vivo y no me supone un nivel de exigencia como en otros clubs de categoría superior, creo que lo podré compaginas bien y es un proyecto muy ilusionante".