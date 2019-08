Messi: "Vuelvo a repetir lo que dije la temporada pasada"

"No me arrepiento de nada; vuelvo a repetir lo que dije la temporada pasada", aseguró ayer el capitán del Barcelona, Lionel Messi, en el acto de presentación de la plantilla azulgrana. Antes del Trofeo Joan Gamper, Messi agarró el micrófono mientras la grada, enloquecida, coreaba su nombre. El de Rosario reconoció que era "difícil" dirigirse a la afición "después de lo que pasó la temporada pasada", cuando el equipo no pudo levantar "la Copa tan linda y deseada" que el astro argentino prometió un año antes.

Pero insistió en que el mensaje para este curso iba a ser el mismo: "Confío en esta plantilla y en este cuerpo técnico, y no tengo duda de que todo juntos vamos a volver a pelear por todo". Messi admitió que el curso pasado "terminó siendo un poco amargo por como se dio", pero recordó que, pese no haber podido levanta su sexta 'Champions', el equipo mantuvo su hegemonía en el fútbol español.