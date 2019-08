Catel de lujo en el Trofeo Concello de O Rosal

Con la presencia de la alcaldesa de O Rosal, Ánxela Fernández, el Concello de la localidad acogió la que será la vigésimo primera edición del Torneo Concello de O Rosal, uno de los trofeos veraniegos con mayor solera, como apuntaba la alcaldesa, que indicó que "é un orgullo que un Concello como o noso organice un torneo como este" y invitó a los aficionados a "desfrutar do mellor balonmán".

Los equipos participantes, como ya se había anunciado, serán el Frigoríficos do Morrazo, "ao que lle queremos agradecer que formen parte do cartel un ano máis, o Ademar de León, un dos equipos históricos do balonmán español, e o MAIA Ismai, equipo portugués que está crecendo a pasos axigantados", dijo el presidente del club, Andrés Senra, que indicó que "fixemos un gran esforzo para ter prezos asequibles neste torneo. Os socios poden disfrutar dos cuatro partidos por 8€ e os non socios a 12".



A estos cuatro partidos se les unirá un clinic en el que se ha confirmado la presencia de "Manolo Cadenas, actual entrenador do Ademar e ex seleccionador español e arxentino, ademáis de dirixir tamén ao FC Barcelona" y también "haberá actividades para os máis pequenos. Queremos que no Rosal se respire balonmán".



No fue la única presentación. Los socios esperaron con expectación las nuevas equipaciones. Un diseño de Grupo Acanor plasmado en tela por TRESDEZAOITO, que será la firma que luzcan en la pista los jugadores del primer equipo, con mucho color rosaleiro. La segunda equipación está compuesta por los colores de la bandera del municipio y la primera los incluye de manera vertical.

Semana de mucha actividad

Esta semana será por lo general, de mucha actividad en la entidad de O Baixo Miño. Las categorías inferiores comenzarán su pretemporada, con especial atención los equipos infantil, cadete y juvenil, que a principios de septiembre lucharán por el ascenso. Los cadetes lo harán en casa.

También ha comenzado la retirada de los carnets, con el objetivo de llegar a los mil socios y las primeras sensaciones "foron moi positivas" apuntan directivos del club. El viernes y sábado se jugarán los primeros amistosos de la pretemporada, en A Cañiza (viernes, 21h) y Ribadavia (sábado, 20.00h).