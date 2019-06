Un puzle de tendones

Cristian Mota, que este año ha dado el salto al profesionalismo de la mano del equipo portugués Miranda-Mortagua, se encuentra en la última fase de recuperación de su lesión en el dedo gordo de una mano. La rotura de un tendón le obligó a pasar por quirófano, donde tuvieron que reemplazar el tendón dañado con uno de la muñeca. Después de que le retiraran la escayola, ya ha empezado a rodar en carretera con la intención de volver a competir en Abimota, el 17 de junio.

El ciclista de Ponteareas Cristian Mota afronta ya, pendiente de la rehabilitación, la última fase de su recuperación después de que una caída en la Volta ao Alentejo le provocara la rotura de un tendón del dedo gordo de la mano. "No hubo más remedio que pasar por el quirófano", indica.

"Me caí en el Alentejo pero no me di cuenta de que me había lesionado", rememora. En ese momento no sintió molestias, pero con el paso de los días notó síntomas de la lesión.

"Por cualquier otro dedo de la mano no me hubiera operado, pero al ser el gordo pues?", apunta. Y fue ahí donde le explicaron de qué manera tratarían de recuperarle la movilidad del dedo dañado. "Me iban a quitar el tendón de otro dedo, pero para que no me quedara mal, al final decidieron quitarme el de una muñeca, un tendón que se utiliza poco", explica.

La recuperación ha sido perfecta. "Poco después ya estuve en casa haciendo rodillo, con la escayola, y no sentí molestias. Cuando me la quitaron estuve unos cinco días también con el rodillo para no forzar pero ya he empezado a salir por carretera", apunta. "Estoy entrenando bastante bien y ahora con la rehabilitación iremos poco a poco para recuperar la movilidad del dedo".

Ahora espera acabar la rehabilitación cuanto antes para estar listo para el Gran Premio de Abimota, que se disputa el 17 de junio.

La lesión le llegó después de correr la clásica de Arrábida y la Volta ao Alentejo, que fue precisamente donde sufrió la caída que tuvo como consecuencia la rotura del tendón. Se encontraba en el inicio de la temporada, pero se perdió citas como la Vuelta a Castilla y León y la Volta ao Algarve. Aún así muestra su confianza en recuperar el tiempo perdido. "La temporada aún es larga y queda tiempo para dejarse ver un poco", dice.

"Ahora es como volver a empezar de nuevo. Trataré de recuperar todo lo que había ganado, masa muscular y fondo. Aunque estuve haciendo rodillo, se acaba perdiendo. Y a seguir mejorando porque ahora vienen pruebas importantes", anuncia el ponteareano.

Con Abimota como reto más inmediato, Mota no oculta su ilusión por poder correr la Volta a Portugal, la 'Grandísima' del país vecino. "Aún no se sabe quién la va a correr, pero espero poder estar con el equipo", dice el ciclista, que aspira a reaparecer en Abimota y ya disputar todas las carreras posibles hasta final de temporada. "Estoy como empezando ahora y no tengo nada que descansar. El director dirá quién va a la Volta a Portugal, pero sí que es un reto que tengo en mente".

En su primer año como profesional su adaptación estaba siendo óptima. "El ritmo de las carreras es muy rápido, ya pude comprobarlo en Alentejo, aunque no era mucho una carrera para mí porque era muy llana, pero el ritmo es muy diferente a la categoría amateur", indica el corredor, que asegura sentirse "muy contento" en su equipo: "Con la lesión me están apoyando mucho y me han transmitido tranquilidad, que me recupere con calma y que no me precipite".

Lo que sí tiene claro es que de ser uno de los elegidos para la "Grandísima" le gustaría que el director del equipo le avisase con tiempo para prepararse "bien", "concentrarme en altura y entrenar duro para llegar al cien por cien".

"La vuelta al Portugal es el gran objetivo del equipo y de todos los equipos de Portugal y todos quieren llegar bien ahí. Poder correrla en mi primer año como profesional sería increíble", confiesa.