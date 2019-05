Marcelo confirma su continuidad

Marcelo Vieira, segundo capitán del Real Madrid, sí dejó claro su futuro asegurando que "siempre" ha dicho que se "iba a quedar". "Eso lo habéis dicho vosotros (la prensa). Yo en ningún momento he dicho que iba a salir, ni cuando estaba otro entrenador. Siempre he dicho que me iba a quedar y que el Madrid es mi casa", dijo tajante el lateral izquierdo.