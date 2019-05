El Acanor Novás completa su milagro

Germán Hermida (máximo goleador con 11 tantos y mejor jugador), a falta de cinco segundos, consiguió un gol que significa la permanencia del Acanor Novás en División de Honor Plata por segunda temporada consecutiva. Es la primera vez que el club logra la permanencia en la segunda categoría nacional, lo que no había podido obtener en las dos experiencias anteriores. Todo estaba en su contra. Dependían no solo de ellos mismo sino de resultados de terceros implicados pero al final cuando un equipo lucha hasta la extenuación puede conseguir su objetivo.

Los de Ismael Martínez se han trabajado el milagro. Nunca han perdido la fe en una campaña complicada, con lesiones y muchos puntos perdidos en los últimos minutos. Y esa resistencia de su voluntad ha tenido su premio. Logran la permanencia gracias a tres victorias y un empate en los últimos cinco partidos; el triunfo de ayer, obtenido en la cancha de una rival clasificado para la fase de ascenso. Pero la celebración tuvo que contenerse durante unos minutos al final del encuentro. El Palma del Río había ganado con solvencia al Santoña (28-21). El Amenabar había derrota al Agustinos. La página web de la Federación Española no acababa de actualizarlo todo. Solo cuando se confirmó el empate del San Martí en Bordils se pudo dar paso a la fiesta.

El Acanor Novás comenzó mucho mejor que su rival y se colocó por delante en el marcador. Un bajón de juego en los rosaleiros fue aprovechado por su rival para colocarse con un 10-7 preocupante que obligó a Ismael Martinez a pedir tiempo muerto. Esto fue un revulsivo para sus jugadores, que tras dar la vuelta al marcador se fueron al descanso con una renta de dos goles (13-15).

En la segunda parte el Acanor Novás llegó a tener una renta de cinco goles. Parecía tener el partido bien controlado. Pero es una situación que se ha repetido con cierta asiduidad a lo largo de la temporada. El conjunto visitante fue viendo cómo con el paso de los minutos el Alarcos acortaba esa renta hasta colocar un empate a 28 goles a falta de cinco minutos.

Los últimos minutos fueron de infarto para ambas aficiones, que no dejaron de animar a sus jugadores. Primero el equipo local se queda con uno menos y el Acanor Novás se colocaba por delante en el marcador. A falta de 25 segundos el que se queda con un jugador menos es el equipos gallego y el Alarcos empata el partido. Isma Martinez solicita un tiempo muerto para preparar la jugada. El balón llegaba al extremo derecho, donde Germán Hermida se había mostrado muy preciso durante toda la tarde. Y el vigués, que no quería volver a vivir un descenso como le sucedió en el Academia Octavio, no falló, logrando un tanto que ya es histórico en O Rosal. Aunque no hizo falta que la expedición regresase a casa para comprobar el júbilo de su hinchada. Una nutrida representación estuvo en las gradas del pabellón manchego, sufriendo en esos instantes de incertidumbre hasta la explosión final.