Respaldo federativo al seleccionador

Luis Enrique ha confeccionado la convocatoria para los dos próximos partidos de clasificación a la Eurocopa 2020 pero no dirigirá los entrenamientos ni los partidos frente a Islas Feroe ni Suecia por el grave problema familiar que sufre. José Francisco Molina, director deportivo de la Federación Española, confirmó esta ausencia y no puso plazo a su regreso. "El seleccionador no ha podido estar por el mismo motivo por el que tuvo que abandonar la concentración en Malta".

El problema que sufre Luis Enrique desde el 26 de marzo ha trastocado el trabajo de su cargo pero Molina resaltó el "compromiso" de todas las partes para seguir unidos. "Ha salido alguna información que no entendemos demasiado bien. El compromiso de la Federación con el seleccionador es total. En ningún momento se ha trasladado nada contrario y es mutuo, sigue vigente y seguirá".

Robert Moreno asume las labores de Luis Enrique y todo el cuerpo técnico estará en continuo contacto con el seleccionador, que permanece en Barcelona junto a su familia. "No nos marcamos ningún plazo al respecto", añadió Molina que repitió en cada frase la palabra "compromiso".

Moreno aseguró que la grave situación personal que sufre el seleccionador no ha hecho plantearse al cuerpo técnico su marcha. "Desde que volvimos de Malta seguimos la misma dinámica. Nos tomamos unos días para descansar y luego tenemos jugadores repartidos, a los que seguimos de forma continua, mientras que Luis sigue a todos. Usamos nuevas tecnologías, hacemos informes y vamos a verlos in situ, que es lo único que él no ha podido hacer", aseguró. El segundo seleccionador confirmó que Luis Enrique se ha reunido estos meses con su equipo de trabajo de forma regular. "Se ha reunido con nosotros en persona y por vídeo conferencia. Todas las decisiones son de Luis y le vamos a trasladar lo que ocurra en cada entrenamiento. Lo único que nos ha trastocado ha sido los viajes, en el resto ha habido poco cambio"