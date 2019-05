Marta Marrero: "Esto se merece una mariscada"

Marta Marrero selló en un profundo abrazo con su compañera Marta Ortega su triunfo en el Vigo Open 2019. Festejaba así que "Las Martas han vuelto" y lo gritaba a los cuatro vientos y para todo aquel que quisiera recibir el mensaje.

"Salimos con muy buenas sensaciones desde el primer partido fuimos a saco y conseguimos un buen nivel desde el inicio y hemos vuelto. "Las Martas" han vuelto y hoy (por ayer) lo hemos demostrado llevándonos este triunfo", proclamaba la jugadora, que fue, además, elegida como la mejor jugadora de la final.

Aún así, llegar a la final no fue un camino de rosas. En la semifinal ante Llaguno y Amatriaín reconoce que "fue un milagro sacar el partido después de seis bolas en contra", apunta. "Físicamente estábamos un poco cansadas, pero supimos sacarlo adelante y la verdad es que hoy (por ayer) hicimos un partido muy bueno", decía satisfecha.

Tras imponerse en el primer set casi sin complicaciones, en el segundo, pudieron frenar un conato de reacción de la dupla formada por Sainz y Triay. "Fue un momento bastante crítico pero seguimos creyendo y luchando y lo sacamos adelante", apunta.

Marta Marrero solo pensaba tras la final en celebrar su victoria por todo lo alto. "Ahora no estoy pensando en Jaén (próxima cita del calendario), ahora estoy pensando en una mariscada, que me apetece y ya mañana (por hoy) pensaremos en Jaén", bromeaba.

Sobre su ascenso al número uno del ranking tras su victoria en la cita de Vigo, Marta Marrero precisó que "todo suma pero estoy no es cómo se empieza, sino cómo se acaba". "Esto es una carrera de fondo y la que llegue mejor al final es la que se va a llevar el título de número uno cuando acabe la temporada", indicó.

Lo que sí está claro es que tanto Marrero como Ortega se llevan un buen recuerdo de Vigo. "Me llevo muy buen recuerdo. La verdad es que el público es muy majo y la ciudad, que no la conocía, me ha encantado".