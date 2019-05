Nadal-Aliassime, en directo

Rafa Nadal se estrena este miércoles en el Mutua Madrid Open, cuarto Masters 1.000 de la temporada, contra el canadiense Felix Auger-Aliassime.

El once veces ganador en París y pentacampeón en Madrid (2005, 2010, 2013, 2014 y 2017) no llega con la fortaleza y solidez de otros años después de no poder conquistar sus duodécimas coronas ni en Montecarlo ni en el Godó, apeado en semifinales por el italiano Fabio Fognini y el austriaco Dominic Thiem, reveses que han despertado alguna duda sobre su juego, todavía no afinado y lastrado una vez más por un percance físico, el sufrido en Indian Wells.

El español busca su mejor ritmo y, pese a la derrota en Barcelona, celebró haber dado un salto respecto a su tenis, que espera confirmar en Madrid, la cita de tierra donde 'menos' puntos defiende de la gira y donde tendrá al pujante joven canadiense de 18 años Felix Auger-Aliassime como primer rival de un camino 'asequible' hasta una hipotética final sin la presencia de Djokovic, Federer y, sobre todo, de Thiem, su verdugo del año pasado y el que más le ha plantado cara en esta superficie en los últimos años.