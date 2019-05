Juan Vieito, sexto en el Mundial de Fórmula Windsurf

El windsurfista vigués Juan Vieito, del Limens Wind & Sup Club, ha logrado una gran sexta posición en el Campeonato del Mundo de Fórmula Windsurf disputado en Portimão (Potugal).

El campeonato fue organizado por el Club Naval de Portimão del 28 de abril al 2 de mayo. A la Playa da Rocha se desplazaron los mejores windsurfistas del mundo de esta especialidad, una clase profesional, lo que da mayor prestigio al resultado obtenido por el vigués, debido al gran nivel de la flota.

Tras haber quedado octavo en el campeonato del mundo del año anterior, Juan Vieito llegó a la cita con mucha ilusión y con ganas de hacer valer tantas horas de viajes y entrenamientos durante el invierno.

En Portimão se disputaron siete mangas con unas condiciones de mucha ola y con un viento que oscilaba entre los 10 y los 20 nudos.

En primer lugar quedó el letón Janis Preiss, cumpliendo todos los pronósticos, segundo quedaría el regatista local, el portugués Miguel Martinho, y tercero, el veterano regatista estonio Martin Ervin.

Juan Vieito, de Limens Wind & Sup Club, peleó la quinta plaza hasta la última manga con el letón Janis Rencis, teniendo que conformarse con la sexta plaza al final.

En pleno viaje de regreso desde Portugal Juan Vieito comentó cómo se había encontrado en el campeonato. "Ahora estoy cansado pero muy contento y satisfecho con este resultado. He hecho tercero en alguna manga y he estado delante en otras, llegando a tomar en primera posición varias veces la baliza de ceñida", apunta. "De velocidad me he visto muy bien así que estoy muy contento. La pena es que el tercer día me equivoqué con la elección de la aleta, subió mucho el viento y la ola y aguanté como pude, yendo muy pasado e incómodo todo el rato. Aquí los errores se pagan caros así que toca aprender y mejorar para la siguiente", concluye.

El próximo objetivo del windsurfista vigués es el Formula Windsurf Festival que se disputará este verano en Grecia.