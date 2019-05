Poco después de convertirse en la primera mujer española en completar la Vuelta al Mundo de Vela, Támara Echegoyen, campeona olímpica de Match Race en Londres 2012, volvió al punto de partida. Afrontó el reto de formar un nuevo equipo tras la retirada de Berta Betanzos y apostó por Paula Barceló como nueva compañera de viaje. Aunque con poco tiempo, Echoyen cree que es "una opción real" su lucha por estar en Tokio.

- Nada más acabar la Volvo anunció que volverá a luchar por estar en una cita olímpica. ¿Otra vez a empezar de cero?

- Al acabar la Volvo decidí hacer una campaña con una tripulación nueva, sabiendo que dos años no eran mucho tiempo, pero consciente de que, aunque el tiempo es necesario, con la experiencia y el equipo que tengo alrededor, podíamos alcanzar el nivel, primero de estar en unos Juegos y luego de tener opciones de luchar. Génova la verdad es que para nosotras fue muy bien y han llegado los resultados incluso antes de lo que me esperaba. Es verdad que aún nos queda mucho trabajo para conseguir el nivel que necesitamos pero Paula Barceló está haciendo un trabajo excepcional y evoluciona exponencialmente cada día y es un placer trabajar con una persona como ella.

- En la última cita de la Copa del Mundo de Génova disputaron su primera Medal Race como equipo. ¿Cree que la opción de luchar por estar en Tokio es cada vez más real?

- Quedan muchos deberes que hacer, pero anima mucho ver que la evolución es positiva. Para ser constantes en los resultados hay que esperar un poco más de tiempo, pero luchar por Tokio es una opción real. Hace tiempo ya que vi que era una opción real, pero al final dependemos de nuestro trabajo y, sobre todo, de lo que hagamos en el agua. Hay opciones, pero también hay que ser conscientes del nivel que tenemos ahora y a dónde queremos llegar. Nuestro objetivo está en el Mundial de diciembre, donde hay que clasificar el barco para los Juegos, que es el primer paso antes de pensar en ningún sueño olímpico.

- Tendrán poco tiempo para trabajar Paula Barceló y usted. Será una campaña olímpica a marchas forzadas.

- Hay que seguir trabajando para alcanzar el nivel para poder estar luchando con las mejores. Si lo conseguimos será el mejor punto de partida para intentar estar en unos Juegos luchando por una medalla. No hay mucho tiempo para el descanso pero ya sabíamos que sería así. Yo estuve haciendo una Vuelta al Mundo mientras los demás equipos, no solo en España, estuvieron entrenando para estar al máximo nivel. Paula no había navegado nunca en FX y no tenía nada de experiencia, y lo único que puedo hacer es darle las gracias a Berta Betanzos, que durante mi estancia en la Volvo se encargó de entrenarla. Lo que más me gusta de mis proyectos es que toda la gente que ha trabajado conmigo está dispuesta a ayudarme a conseguir mis retos. Soy la reina de los retos imposibles y por qué no luchar por otro esta vez.

- ¿Le costó, una vez acabada la Volvo, centrarse en esta campaña olímpica?

- Yo nunca he empezado un proyecto sin haber estudiado antes su viabilidad. En la mitad de la Volvo Berta Betanzos se encargó del proyecto y en febrero fui a probar distintas tripulantes y elegí que Paula fuese una de ellas. Pero es verdad que después de la Volvo no lo tenía tan claro. Estaba muy cansada y quedaba mucho trabajo por delante. Xabi Fernández me dijo que fuera al Mundial, habiendo entrenado solo diez días, para averiguar si era realmente lo que quería. Allí, en Aarhus (Dinamarca), con una tripulante con la que nunca había navegado las sensaciones fueron tan buenas que creció la llama suficiente para saber que me iba a involucrar en una de las campañas más duras que he hecho. Fue ahí donde vi claro que Paula era la persona ideal para hacer una campaña de este tipo y fue ahí cuando decidí que íbamos a luchar por Tokio 2020. No es fácil volver a una clase olímpica donde la última sensación que tuviste es la de casi ganar un oro olímpico y que tu nivel ahora sea de estar en la mitad de la flota, pero para eso tengo la cabeza que tengo y un equipo y amigos que me ponen en mi lugar y no me puedo quejar.

- ¿Cómo ve el nivel del resto de equipos españoles en su clase?

- La realidad es que España, como equipo de FX, tiene que evolucionar mucho. Pocas veces nos hemos metido entre las diez primeras y creo que el equipo español está en evolución. Hay gente muy joven y estoy convencida de que si trabajan como tienen que hacerlo llegarán a lo más alto, pero por el momento hay que estar concentrado y trabajar para coger nivel para asentarse en lo alto de la clasificación.

- ¿Le gusta que haya competencia?

- Me gustaría que España tuviera varias representantes y con opciones porque es la mejor forma de crecer. La competencia es lo que te empuja a seguir mejorando. Debemos ser humildes porque hay mucho trabajo por hacer para acceder al top ten y no bajarse de ahí. Todo el equipo debe seguir trabajando porque nos quedan aún algunos pasos por dar, pero eso es lo bonito: evolucionar.