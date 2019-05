Marca personal de Carmela Cardama en el 5.000

La atleta viguesa Carmela Cardama ha corrido los 5.000 metros en 15:38.77, marca personal y mejor marca española del año. La mediofondista firmó este registro en sido en Palo Alto, en el Payton Jordan Invitational.







for Carmela Cardama Baez with a 15:38.77 to finish second in the Payton Jordan 5,000 meters



Entered with a best of 15:55.00 (indoor); becomes the No. 9 performer in program history with Thursday's outing.