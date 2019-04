Un Coruxo en cuadro visita Canarias

El Coruxo afronta este fin de semana el desplazamiento más largo de la temporada. Los de O Vao viajan a Canarias para enfrentarse esta mañana, a las 12 horas, al filial de la Unión Deportiva Las Palmas. Un partido complicado, puesto que los canarios se juegan la vida, ya que ocupan la plaza de "play out" de permanencia.

Los vigueses partieron a media mañana de ayer, hacia Las Palmas a donde llegaron a primera hora de la tarde tras hacer una escala en Madrid. Jacobo Montes, entrenador del equipo vigués, únicamente pudo desplazar a dieciséis jugadores, puesto que es la Federación la que se hace cargo del desplazamiento, y únicamente paga veintiuna plazas. En esta ocasión se quedaron en Vigo Mateo Míguez, Nestor Franco y Jacobo Trigo por lesión, Manu Justo por sanción y Nacho y Samu por decisión técnica.

A pesar de iniciar el viaje muy temprano, el equipo entrenó a primera hora de la mañana en el campo de O Vao, en donde Jacobo incidió en diferentes aspectos tácticos para emplear en el encuentro de esta mañana. Los vigueses viajan a Las Palmas con dos claros objetivos. El primero de ellos lograr la victoria que se resiste desde el veinticuatro de febrero y, en segundo lugar, recuperar las sensaciones de juego que el equipo había mostrado en los dos partidos anteriores a la derrota del domingo pasado en O Vao ante el Pontevedra.

Una vez concluido el encuentro, Jacobo Montes indicaba que "los filiales suelen ser equipo dinámicos, con mucha calidad y que para lo bueno y lo malo son equipos enrachados. Nos vamos a enfrentar a un Las Palmas Atlético B que está en muy buena racha, que en los últimos cuatro partidos no ha encajado un solo gol y no ha perdido partido. Esperamos un encuentro complicado y deberemos salir con la tensión necesaria para que no nos venga grande el partido. Hay que igualar su intensidad, proponer nuestro fútbol e ir a por todas. Soy de los que pienso que hasta la jornada treinta y ocho hay que competir como si nos fuese la vida, ser profesionales y en esas estamos".

Sobre las importante bajas que tiene el equipo de cara al partido de esta mañana en Las Palmas, el entrenador del Coruxo apuntó que "Es complicado, puesto que son jugadores importantes, pero nosotros somos de los que no nos quejamos de las bajas. Las hemos tenido de todos los tipos, nos hemos sobrepuesto y el jugador que ha salido a sustituir a un compañero lo ha hecho perfecto y esperemos que continúe la dinámica y confiados al ciento por ciento a pesar de las ausencias que llevamos".

Montes dijo que "estuvimos bien dos jornadas previas al partido de Pontevedra, en donde nos ha salido el peor partido de la temporada, y es uno de los objetivos. Esa sensación de que somos un equipo dominador, dinámico, alegre, vistoso, y que parece que hemos perdido. Nos quedan cinco partidos y a ver si lo recuperamos".