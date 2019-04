El Celta Zorka confía en tener a Hildur en la fase de ascenso

Por fin una buena noticia en el Celta Zorka, y es que una vez más las alarmas saltaron el sábado pasado cuando Hildur Kjartansdottir chocaba de forma fortuita con Lucía Fontela al saltar por un rebote. Las lágrimas de la jugadora y su rostro de dolor estremeció a todo el pabellón de Navia, que recordaba el calvario de lesiones y de infortunio vivido en la presente temporada liguera.

Desde el sábado la inquietud en el equipo era máxima, ya que no podemos olvidar que esta temporada Cristina Cantero ha perdido por lesión a tres jugadoras importantes, Ainhoa Lacorzana, Tamara Montero y Adrienne Motley. Es por ello que todo el mundo esperaba con ansiedad los resultados de las pruebas que le realizaron, y que finalmente permitieron dar un suspiro de alivio.

La entrenadora del equipo, Cristina Cantero, afirmaba ayer que "no tiene nada roto. Sufre una ligera distensión y un pequeño edema óseo. Dependerá de su dolor y cómo evolucione en estos días y qué sensaciones tenga". Desde el club no quieren apurar en su recuperación, conscientes de la importancia de la islandesa en esta recta final del campeonato.

Hildur ha sido una de las jugadoras más regulares de la temporada. Aunque su posición habitual es la de alero, en caso de necesidad puede jugar dentro de la zona, tal y como hizo durante muchos encuentros a lo largo de la temporada. Esa polivalencia, además, es una de las armas que la propia Cantero puede utilizar en algún momento para darle un giro al encuentro y, al mismo tiempo, darle algunos minutos de descanso a jugadoras tan cargadas como Raquel Carrera o con molestias como Elo Edeferioka.

Además, para Hildur esta fase tiene también un significado especial, pues en la última jornada de la fase, las viguesas se medirán al Laboratorios Ynsadiet Leganés, equipo en el que militó la islandesa la temporada y no cabe duda de que es un aliciente más para disputar la fase de ascenso.

Mientras tanto el equipo continúa con el plan de trabajo para llegar a la fase de la mejor forma posible. Ayer se conocía el sorteo del calendario y la entrenadora viguesa decía que "al final hay que jugar contra todos, por lo que en cierto modo me da igual el calendario. No obstante no cabe duda que comenzar ante un equipo al que nos hemos enfrentado esta temporada dos veces puede ser algo bueno. Tenemos que ir con calma, con tranquilidad y vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible".

En otro orden de cosas, el club hizo un comunicado oficial sobre la situación de la americana Motley, pero independientemente de las decisiones que pueda tomar el club, el cuerpo técnico y la plantilla son conscientes de que no van a contar con ella y están centradas al máximo para suplir su aportación al equipo y que su ausencia no se note en exceso.