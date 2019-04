El Iberconsa Amfiv echa el cierre a la Liga en Getafe

El Iberconsa Amfiv y el Getafe llegan a la última jornada liguera sin mayores aspiraciones. Los vigueses saben que salvo que el Rincón Dental Amivel malagueño protagonice la campanada del fin de semana y derrote al Bidaideak Bilbao ocuparán la séptima plaza. Los getafeños, por su parte, consumaron su descenso de categoría la semana pasada al caer derrotado precisamente ante los bilbaínos (88-71). Así, en un encuentro en el que no habrá nada en juego en cuanto a la clasificación, el conjunto de César Iglesias tratará de mantener las buenas sensaciones vividas en el choque ante el Fundación Grupo Norte y continuar probando cosas de cara a la inminente disputa en Vigo de la Fase Final de la Euroliga 3 del 26 al 28 de abril en el Pabellón de Navia y el Pablo Beiro de Bouzas.

La semana, una vez más, no transcurrió como al técnico del Iberconsa Amfiv le hubiera gustado ya que por múltiples motivos no pudo disponer de todos sus jugadores hasta la sesión del jueves. "Es un problema al que, desgraciadamente, ya nos estamos acostumbrando. Ante Valladolid ya sufrimos alguna de las consecuencias de esta situación porque al no poder jugar prácticamente nunca cinco para cinco tuvimos muchísimos problemas para ajustar el balance y ahí fue donde el iraní Hadiazhar nos hizo daño", explica César Iglesias, quien subraya que "además, para la próxima semana volveremos a tener muchas ausencias y no podremos entrenar con normalidad".