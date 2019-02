Serrat reina en el barro de As Pontes

En un circuito duro y exigente diseñado en As Pontes, el triatleta vigués Antonio Serrat (Miller Running Club) se ha proclamado campeón gallego de campo a través, cita organizada por el club Olympo de As Pontes, en colaboración con la Federación Gallega de Atletismo y el Condello de As Pontes y que contó con la participación de unos 600 atletas.

Poco a poco Antonio Serrat le va tomando la medida a una modalidad exigente y que le sirve, en plena pretemporada para él, como entrenamiento. Tras cerrar en 2018 la mejor temporada de su carrera con varias pruebas en las World Series (su mejor puesto fue un décimo puesto en la cita de Montreal) y con varios podios en citas de Copa del Mundo (plata en Wehiai y bronce en Canarias y Meilla), además de la plata en los Juegos del Mediterráneo, el vigués se ha probado en As Pontes tras su concentración en diciembren Sierra Nevada. Ayer,pupilo de Omar González confirma estar listo para el inicio de temporada con su solvente triunfo de ayer sobre el barro. Serrat, que el año pasado fue tercero en el Autonómico de campo a través, fue capaz de superar ayer a Manuel, 'Huracán', Hurtado, campeón en 2018, al que superó en 20 segundos. Así el vigués completó los 9 kilómetros del recorrido con un tiempo de 28:34, mientras que el lucense necesitó 28:54 para llegar a meta.

Tercero fue el atleta de Nigrán Iván Roade, que paró el crono en 29:02, confirmando que su apuesta esta temporada por el campo a través es una realidad.

Precisamente, la actuación del pupilo de Óscar Fernández fue decisiva para que su equipo, ADAS Proinor, liderara la clasificación por equipos. Segundo fue el Miller Running de Serrat, puntuando tamibén Álvaro Prieto, Víctor Riobó y Elías Domínguez. Finalmente, pese a que figuraba en la lista de inscritos, el triatleta ferrolano Javier Gómez Noya, que se había convertido en las horas previas en uno de los grandes reclamos de la competición, no participó en la cita.

El también triatleta del San Miguel de Marín Romaric Forques, sexto en la general con 29:40, fue el primer clasificado sub 23.

En cuanto a la carrera femenina, tamibén sobre un circuito de nueve kilómetros, Paula Mayobre se llevó la corona de campeona al parar el crono en 34:02, seguida por la viguesa del ADAS Proinor Sandra Mosquera (34:08), con otra triatleta en tercera posición, la también viguesa Iria Rodríguez Huertas (Sociedad Gimnástica de Pontevedra), con 34:15.

La joven triatleta, primera clasificada sub 23, logró superar en esta dura prueba a rivales de la talla de Ester Navarrete (FC Barcelona), que fue cuarta con 34:38, y de Leticia Fernández (34:53). La tudense, ahora en las filas del Valencia Esports, parece que poco a poco está dejando atrás una dura época de lesiones y lucha por volver a recuperar su mejor versión.

El ADAS Proinor fue el mejor club femenino, comandado por Sandra Mosquera, y con Susana Arrua, Iria Fernández y Joana Filipa como atletas más destacadas.

En cuanto a la categoría sub 20, el mejor fue el atleta del San Paio A Estrada Jorge González (24:03), mientras que en la categoría femenina, triunfo de Sara López, del Atlética Lucense (19:43). En esta categoría el mejor equipo fue el Atletismo Femenino Celta, con Ruth Carrera (5ª), Elena Costas (6ª) y Lucía Cardesín (12ª) como atletas más destacadas.