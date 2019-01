El Betis elimina al Espanyol en la prórroga

El Betis tuvo que esperar a la prórroga para darle la vuelta a la ronda de cuartos de la Copa de Rey (3-1) y logró sortear el penúltimo obstáculo hacia la final que se disputará en mayo en el estadio Benito Villamarín, a lo que ya no aspira un Español que jugó todo el tiempo extra en inferioridad.

El equipo espanyolista estuvo muchos minutos en las seminales, cuyo sorteo se celebrará el viernes en este mismo escenario, aunque un tanto del argentino Giovani Lo Celso en la segunda parte equilibró el del brasileño Leo Baptistao en la primera y ya en la prórroga Sergio León y el argelino Aïsa Mandi pusieron el 3-1 definitivo.

Las cuentas estaban claras desde el inicio. Al Betis, tras en 1-1 y la ida de hace una semana en Barcelona, le valía dejar su puerta a cero para estar en las semifinales y el Espanyol necesitaba marcar en el Villamarín.

El entrenador de los verdiblancos, Quique Setién, de entra hizo una novedosa disposición táctica con el centrocampista mexicano Andrés Guardado, quien se situó en el lateral izquierdo ante la ausencia por lesión de los dos hombres habituales en esa zona, Júnior Firpo y Cristian Tello, éste tras sufrir una dolencia muscular en el entrenamiento del martes.

El técnico de los pericos, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', dispuso de tres jugadores en la delantera, el argentino Pablo Piatti, el brasileño exbético Leo Baptistao y Borja Iglesias, sin esconder su intención ofensiva, aunque también con rápidos repliegues cuando el rival tenía el balón.

El Betis maduró el partido sin destapar en demasía su defensa, prioridad en este partido, y con la idea de sorprender en alguna contra, pero fue el Espanyol el que estuvo muy cerca de lograr su objetivo cuando en el minuto 23 Leo Baptistao se encontró, en ,un remate solo en el área chica, con el larguero de la meta que defendió Joel Robles cuando lo más fácil era meterla.

Esta acción alertó a los locales, que le dieron algo más de velocidad a su juego e incrementaron la presión para que el adversario no fuera tan protagonista, aunque esa reacción no fue suficiente para que Baptistao, en una jugada a balón parado, no desaprovechara su segunda oportunidad y, de cabeza, lograra el 0-1 rebasada la media hora.

La formación sevillana no tuvo más remedio que irse con todo hacia al ataque, ahora para igualar la eliminatoria con un nuevo empate a uno, pero entonces ya el conjunto barcelonés tampoco tuvo reparos para defender con contundencia e irse al descanso con el 0-1 que le daba provisionalmente el pase.

En la segunda parte, el Betis salió con ganas hacia la portería que defendió Roberto Jiménez, pero el Espanyol no quiso atrincherarse y se le vio con intenciones de defender lejos de su área y también buscar el segundo.

Los locales vieron como a los 53 minutos tuvo que retirarse lesionado el centrocampista portugués William Carvalho y por él entró Joaquín Sánchez, al que se unió poco después un delantero, Segio León, para potenciar un ataque donde el joven mexicano había participado poco.

Fue el propio Sergio León el que poco después de ingresar tuvo una oportunidad muy clara para el empate, pero Roberto le adivinó la intención y mandó el balón a córner.

Esa jugada, no obstante, espoleó al Betis, que ahora sí atosigó la meta visitante y puso en muchos aprietos a su rival en la defensa de la mínima ventaja.

El tanto bético se veía venir más por insistencia que por acierto y llegó en el minuto 76 obra del argentino Giovani lo Celso, lo que igualó la eliminatoria con un cuarto de hora por delante de los noventa reglamentarios.

El equipo andaluz quiso aprovechar la inercia para no llegar ni a la prórroga ante una formación catalana muy agazapada e imprecisa, que al menos forzó el tiempo extra aunque con diez jugadores sobre el terreno al ver Marc Roca la segunda tarjeta amarilla en la prolongación de los primeros noventa minutos.

Si antes el Espanyol se había mostrado muy inferior en el tramo final, en la prórroga, con uno menos, estuvo a merced del Betis, que le dio la vuelta al marcador y a la eliminatoria con un tanto de Sergio León y que remató el argelino Aïsa Mandi con el tercero antes de que acabara la primera parte del tiempo añadido, con los que el resto del choque ya fue una fiesta verdiblanca.



