El Desafío Santander Islas Cíes se doctora

La sexta edición del Desafío Santander Islas Cíes vivió este jueves una presentación oficial en la que todos los asistentes elogiaron el gran trabajo realizado por la organización, el crecimiento experimentado por la prueba en estos seis años y la espectacularidad y belleza natural de los circuitos.

Fueron las oficinas del Banco Santander el escenario elegido para la puesta de largo oficial, como una muestra más del respaldo y el compromiso del patrocinador principal con este evento. De hecho, Francisco Piña, director comercial de empresas en Galicia del Banco Santander, recordó que esta actividad se engloba dentro de un programa más amplio de patrocinios denominado "123aCorrer", con el que buscan "apoyar a las personas y a las empresas a prosperar. Es fundamental mantener una vida saludable y que la gente esté física y mentalmente bien. Para nosotros es un placer colaborar en una carrera solidaria y acercar el deporte a la sociedad".

El encargado de abrir el turno de intervenciones en esta presentación oficial fue Ignacio López Chaves, delegado territorial de la Xunta en Vigo, que quiso "felicitar al organizador por haber tenido un sueño y conseguir que se ejecutase durante los últimos seis años y por haber conseguido reunir una serie de patrocinadores privados encabezados por el Banco Santander para apoyar un evento en el que hay deporte, pero también se ha tenido la preocupación de incorporar a los niños con otra serie de actividades".

Héctor Santos, en representación de la Diputación de Pontevedra, incidió igualmente en que "la Asociación de Aguas Abiertas y la Federación Gallega de Triatlón tienen mucho mérito y realizan un magnífico trabajo con la organización de este Desafío Santander Islas Cíes, que se desarrolla un nuestra ría, un marco incomparable".

Además, quiso transmitir "la felicitación y el compromiso tanto por parte del Concello como de la Diputación. Ambos gobiernos tienen un compromiso con el deporte porque ayuda a mejorar la forma física y porque transmite valores como el esfuerzo, el compromiso, el trabajo en equipo o la solidaridad. Pero nos gusta también mucho el reconocimiento y la defensa del medio ambiente que se realiza en esta prueba".

El presidente de la Federación Galega de Triatlón, Óscar Surís, es un participante habitual del Desafío Santander Islas Cíes. Por eso, destaca con pleno conocimiento de causa la evolución desde que "los organizadores tuvieron la idea inicial de poner esto en marcha hasta ahora que se ha convertido en un evento deportivo de primer nivel. Un crecimiento que ha provocado que esta sexta edición sea además el Campeonato Gallego de triatlón de media distancia absoluto y por grupos de edades".

Pero no se trata únicamente de la prueba estrella del domingo. El Desafío Santander Islas Cíes se ha convertido en mucho más, dando paso a un completo evento para toda la familia. "Tenemos que felicitar también a la organización y seguro que el patrocinador está también muy contento porque se han organizado multitud de pruebas y actividades durante todo el fin de semana. Así, el sábado habrá acuatlón desde benjamines a cadetes, niños de 9 a 17 años, carreras a pie para los más pequeños, la Carrera Popular 7K del domingo? Como Federación Galega de Triatlón nuestra principal preocupación es promover la actividad deportiva y, por eso, estamos encantados de que la organización tenga también esa visión", explica Óscar Surís, quien subraya que "esos niños de hoy son los triatletas del mañana".

El presidente del ente federativo autonómico resaltó también que "el circuito es espectacular. En toda la prueba se ve siempre el mar. Todos los competidores con los que he hablado dicen lo mismo y se deshacen en elogios al evento y al circuito".

Además, Surís quiso aprovechar para agradecer "al patrocinador, el Banco Santander, su apoyo" y para acordarse de "los voluntarios, que son los grandes desconocidos y son importantísimos para que se celebre la prueba".

Evidentemente, después de recoger elogios, Ricardo Martínez, máximo responsable de la organización del Desafío Santander Islas Cíes, empezó su intervención señalando que "me he sonrojado y sólo puedo agradecer los halagos. También tengo que dar las gracias al Santander por permitirnos crecer con ellos e incorporar todas esas actividades que conforman el evento como los acuatlones, el Master Tri Junio o la Carrera Popular 7K para que los que aún no se animan a hacer un triatlón puedan participar también del desafío".

Ricardo Martínez se alegró igualmente por "la presencia hoy aquí de muchos colaboradores que hoy ya son amigos y algunos más que no pudieron venir al ser un día laborable. Tengo que agradeceros vuestra presencia y apoyo pero no sólo hoy si no todo el año. Sin vosotros sería imposible".

Mayor presencia femenina

Después de haber cerrado el martes el plazo de inscripción en el triatlón de media distancia, el alma mater del Desafío Santander Islas Cíes apunta que "esta sexta edición ha sido otro éxito de participación con 440 inscritos. Teníamos el reto de que viniese gente de fuera porque el primer año el noventa por ciento eran gallegos. Este año estamos ya casi en un cincuenta por ciento. Tenemos gente de Canarias, de Baleares y de toda la península y 30 personas venidas desde Portugal, de donde cada año llegan más participantes. Pero de esos 440 triatletas hay sólo 30 chicas. A ver cómo lo hacemos pero tenemos que aumentar esa cifra".

Los éxitos conseguidos en los cinco años anteriores han provocado que la organización apostase por "mantener un formato ya instalado en los últimos dos o tres años" y en el que uno de los grandes atractivos es "el valor añadido que nos aporta el marco natural. A veces me preguntan por el nombre ya que no se va a las Cíes. Pero la prueba nació por la travesía a nado que organizamos también y a lo largo del recorrido en todos los segmentos siempre están viendo de fondo las Islas Cíes. Cuando la gente ve esas fotos de la prueba quiere venir".