Un evento para toda la familia

El VI Desafío Santander Islas Cíes cuenta con una intensa programación que llenará de actividad el entorno de la playa de O Vao el sábado y el domingo. La prueba reina será el triatlón de media distancia que se disputará el domingo y que en esta edición será también Campeonato Gallego de la especialidad. Pero la agenda de actividades está repleta de citas en un evento que año tras año amplía su oferta para convertirse en un referente para toda la familia.

Acuatlón. La actividad comenzará el sábado a las 16.00 horas con la entrega de dorsales en el acuatlón de menores, que contará con más de cien participantes. A las 16.15 será el momento para la salida de los benjamines, los nacidos en los años 2008 y 2009, que tendrán que completar 250 metros a pie, 100 metros nadando y otros 250 metros a pie. Los alevines, nacidos en 2006 y 2007, saldrán a las 16.30 para realizar un recorrido de 500 metros a pie, 200 nadando y otros 500 a pie para acabar. A las 16.50 será el momento para los infantiles, nacidos en 2004 y 2005, y que tendrán que hacer frente a un recorrido de 1 kilómetro a pie, 400 metros a nado y finalizar con otro kilómetro corriendo. Cerrarán la jornada los cadetes (2001, 2002 y 2003) a partir de las 17.15 horas, con un circuito de 1.500 metros a pie, 500 metros nadando y otros 1.500 metros de carrera para acabar.

Master Tri Junior. Una vez finalizadas las pruebas de acuatlón llega el protagonismo de los más pequeños de la casa. Se realizarán dos carreras, una de 200 metros para los nacidos en los años 2002 y 2003 y otra ya de 500 metros para los nacidos en 2010 y 2011. Las carreras estarán animadas por personajes infantiles y habrá también un parque infantil acotado y vigilado por monitores.

Boxes, dorsales y briefing. Aunque la prueba estrella, el triatlón de media distancia, se celebrará en la matinal del domingo, la actividad previa a esta cita comenzará ya el sábado a las 16.30 horas. A partir de ese momento y hasta las 20.00 horas, los participantes, también los de la Carrera Popular 7K, podrán recoger sus dorsales, realizar el "check in" y dejar el material, sobre todo las bicicletas en el caso de los triatletas. También tendrá lugar el "briefing", la reunión con los participantes para aclarar dudas sobre recorridos y normas. Los que por algún motivo no pudieran dejar su material en la zona de boxes o realizar el "check in" el sábado, tendrán que hacerlo el propio domingo entre las 6.30 y las 8.00 horas.

Inicio del triatlón. La salida de la prueba estrella está prevista para las 8.15 horas y se realizará por grupos. Los primeros serán los profesionales y dos minutos más tarde será el momento de la salida Pro femenina y por grupos de edades.

Natación. El primer desafío que tendrán que afrontar los participantes los llevará a a la arena de la Playa de O Vao para, sin excesivos miramientos, lanzarse al agua y completar dos vueltas a un triángulo delimitado por boyas, pasando entre ambas vueltas de nuevo por la arena y cubriendo un total de 1,9 kilómetros. El tiempo máximo para este segmento se establece en una hora y diez minutos desde el inicio de la carrera.

Bicicleta. El segmento de ciclismo es, sin duda, el que mayor esfuerzo requiere a la organización. Especialmente porque supone cortar totalmente al tráfico, gracias a la colaboración de la Policía Local de Vigo y de Nigrán, la carretera que une las rotondas de Canido y de A Ramallosa. En total son 22 kilómetros a los que tendrán que dar 4 vueltas los participantes, con un puesto de avituallamiento en A Ramallosa, para completar el total de 90 kilómetros previstos. Para ello no podrán exceder las 4 horas y 40 minutos desde la salida antes de comenzar la última vuelta y las 5 horas y 40 minutos para acabar completamente el segmento.

Carrera Popular 7K. Una vez finalizado el segmento de natación y mientras los triatletas pedalean encima de sus bicicletas, será el momento para la Carrera Popular 7K, una cita en la que corredores aficionados realizarán el mismo circuito que instantes más tarde completarán los participantes en la prueba de media distancia. La salida será a las 10.00 horas, finalizando la carrera como máximo una hora más tarde.

Feria y zona infantil. Al igual que la jornada del sábado, el domingo habrá también animación en O Vao para convertir la cita en un evento para toda la familia, comenzando las actividades a partir de las 10.00 horas.

Carrera a pie. Las buenas críticas recibidas en las dos últimas ediciones han provocado que el segmento de atletismo se mantenga inamovible. Así, los participantes tendrán que dar tres vueltas a un circuito de siete kilómetros desde O Vao hasta Samil, corriendo incluso por el muro del paseo, para cubrir un total de 21 kilómetros antes de cruzar la línea de meta.