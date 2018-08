Samertolaméu amarra un nuevo título

Todos los pronósticos estaban a favor de Samertolaméu de Meira en la Liga Gallega de Traineras. Su diferencia de puntos antes de abordar la última y definitiva jornada de ayer le permitía disfrutar de un cómodo colchón para sellar su triunfo. Un quinto puesto le valía para llevarse la general como así fue. Un tercer puesto fue suficiente en un día en el no tomaron riesgos.

Pero ya no era lo mismo en la conquista de la XI Bandeira Concello de Ares, que se ganaba con la suma de los tiempos establecidos en la regata del sábado y la de ayer domingo. Solamente dos segundos separaban a los de Meira sobre Ares, y tan exigua diferencia no daba lugar a ninguna tregua ni suspiro en la finalísima de ayer. Si Samertolaméu quería conquistar la handera tendría que habilitar todos sus poderes . La gesta no se presentaba fácil, teniendo en cuenta la gran potencia de Ares.

Y apareció la sorpresa. La tripulación del Club Remo Mecos, siempre amenazante a lo largo de toda la temporada, ayer surgió con fulgor inesperado y con una regata soberbia se adjudicó la victoria de forma clara, superando a las dos potencias líderes, Ares y Samertolaméu, dejándoles en segundo y tercer lugar, respectivamente. Magníficos los atletas de Mecos que bien se merecían esta victoria tan luchada, peleada y esperada a lo largo del calendario.

Entonces en la lucha por la XI Bandeira Concello de Ares hubo que recurrir a las matemáticas para decidir el campeón y sumar tiempos de sábado y domingo. Los de Meira le habían sacado el sábado dos segundos a Ares, pero ayer, además de la victoria de Mecos que no influyó en la lucha entre Ares y Meira, la suma de cronos le dio la Bandera de Honor para el Club Remo Ares, que con cuatro segundos por delante de Samertolaméu, enjugaba los dos del sábado y le arrancaba aún otros dos. La Liga era para Samertolaméu, la Bandera para Ares.

Resultados: 1.Mecos, 20.22:33; 2.Ares, 20.24:25; 3.Samertolaméu, 20.28:56; 4.Bueu, 20.40:70; 5.Rianxo, 20.49:66; 6.Mera, 21.05:96; 7.Vilaxoán, 21.11:59; 8.Puebla, 21.15:85; 9.Amegrove, 21.23:53; 10.Chapela, 21.41:54.

El campeón de la Liga B, Cabo da Cruz, ha ascendido directamente, mientras que Chapela, último clasificado en la Liga A, desciende a la B. Y los dos inmediatos de ambas divisiones son los que han competido en el play-off. Ayer, la tripulación del C.Remo Muros fué de nuevo el gran vencedor en la segunda regata del play-off de ascenso-descenso, lo mismo que el sábado y los muradanos serán nuevo equipo en la Liga A, la próxima temporada, lo mismo que Coruxo que supo defender su plaza y seguirá en la división de la élite. Pero Castropol dio ayer el gran susto, porque fue el segundo y a punto estuvo de conseguir mantenerse. Pero el cuarto puesto del sábado fue un serio lastre en su contra. De tal forma que sólo pudo alcanzar 4 puntos superando a Cabana-Ferrol que sumó 3, pero por detrás de Coruxo que con su tercer puesto, sumó 5.

Segunda jornada del play-off: 1.Muros, 20.47:69; 2.Castropol, 20.52:42; 3. Coruxo, 21.05:52; 4.Cabana-Ferrol, 21.48:84.