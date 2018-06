María Placeres Buente, al frente del Areas

Mudanza y a la vez continuidad en el Club Deportivo Cultural Areas, que experimenta una transición "pacífica", en palabras de Domingos Freitas. El histórico Mingos abandona la presidencia tras 22 años de mandato, "muy orgulloso" en el análisis retrospectivo. Lo sucede María Placeres Buente, que formaba parte de su directiva. "Dejo el club en buenas manos. María Placeres sabe que podrá contar conmigo siempre como yo he podido contar con ella", indica Mingos.

La sustitución se ejecutó formalmente en la mañana de ayer, durante la celebración de la asamblea general de la entidad en la Casa Cultural de Areas. Numerosos socios quisieron asistir al final de una era, a la vez que refrendar con su voto el nacimiento de otra. Domingos Freitas había anunciado hace dos meses su decisión irrevocable de irse. Latía la posibilidad de que el club tuviese que quedar en manos de una junta provisional. No ha sido necesario. María Placeres Buente ha dado un paso al frente.

El cambio en la presidencia se produce en un momento de incertidumbre respecto a la situación deportiva del primer equipo. La eliminación del Villalbés en la fase de ascenso a Segunda B, por el efecto arrastre, implica que el Areas deberá descender de Tercera División a Regional Preferente. El Compostela sigue en liza y, si asciende, salvará al Laracha. Pero hay clubes con problemas económicos como Cerceda y Boiro. Cualquier descenso administrativo podría permitir al Areas conservar la categoría. En principio, la idea de la directiva es que Yago Yao Alonso siga al frente del cuerpo técnico, en Tercera o Preferente.

La lectura de la situación del club ponteareano es positiva, más allá de la categoría que vaya a disputar la escuadra sénior. "El Areas queda saneado, sin deberle nada a nadie y con un dinero que permitirá iniciar la próxima temporada. Era algo muy difícil de conseguir. Objetivo cumplido", resume Mingos sobre su gestión económica.

Crecimiento del club

El balance deportiva de su largo mandato también ofrece más luces que sombras. Mingos, que había sido jugador durante 14 temporadas, asumió la presidencia apenas un año después de su retirada. Se lo pidió el entonces alcalde del municipio, Pepe Castro, para desbloquear la construcción del campo de hierba. El Areas militaba entonces en Segunda Regional y apenas disponía de estructura futbolística. Hoy posee equipos en todas las categorías inferiores, desde minis, y en el ejercicio del adiós de Mingos se ha creado un equipo femenino; una ingente cantidad de jugadores que pueden disfrutar de "unas instalaciones que han pasado de ser de aldea a ser propias de un club de Segunda División", explica Mingos.

La marcha del dirigente obedece en parte a la mayor complejidad que hoy implica comandar la institución y en parte a razones de índole personal. "Creo que era lo mejor. Me apetecía un descanso. He tenido algunos problemas de salud y el Areas ha crecido mucho. La gente y la sociedad han cambiado en estos años. El mundo es mucho más complicado. No soy viejo, pero me siento viejo", confiesa el empresario, que debe además compaginar sus negocios con su labor como concejal por el Partido Popular.

Mingos se despide "superagradecido a los socios del Areas, los directivos, las empresas que han estado siempre con nosotros...". Asegura que se va "sin rencor hacia nadie", convencido de haber sido fiel a sí mismo: "He sido una persona recta, clara en mis ideas, que siempre ha ido de frente".

A María Placeres Buente le promete la máxima colaboración: "Estaré en la sombra, pero en una sombra alejada. No quiero manejar nada. Ayudaré en lo que pueda y me pidan. De la misma manera, pido a la gente que ayude a María Placeres, que es una buena persona. Yo siempre estaré ahí para el Areas".